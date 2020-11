La firma digitale si può ottenere anche online

La firma digitale si può ora richiedere anche online, da casa o dall’ufficio, perché alla Camera di Commercio di Pordenone-Udine hanno attivato la modalità del riconoscimento via webcam e spedizione a domicilio del dispositivo, con ampia disponibilità di appuntamenti e consegna in pochi giorni.

Per accedere a questo servizio, possibile grazie a Infocamere, è necessario avere una webcam (o la fotocamera del proprio smartphone) e una connessione che consenta di effettuare videochiamate con buona definizione dell'immagine. Con il servizio di riconoscimento online è possibile prenotare l’appuntamento con un operatore e collegarsi all’ora indicata per ottenete il rilascio di una smart card e di un Token Dna wireless. In pochi minuti l’operatore procederà al riconoscimento chiedendo di esibire i documenti espressamente indicati e farà firmare la richiesta tramite un codice che sarà ricevuto direttamente sul cellulare del richiedente. Al termine del riconoscimento, il dispositivo sarà prodotto e spedito tramite corriere all’indirizzo comunicato.

Per la modalità online con prenotazione non serve dunque doversi recare fisicamente allo sportello, ma ovviamente la modalità tradizionale resta valida, sempre prenotando prima il proprio appuntamento negli uffici della Camera.

Il pagamento per il servizio online con riconoscimento via webcam è possibile tramite Pago PA. I requisiti per accedere al servizio online sono aver compiuto 18 anni, essere in possesso del codice fiscale italiano, tessera sanitaria e documento di identità valido, che dovranno essere esibiti durante l'identificazione via webcam, disporre di una casella di posta elettronica personale (non aziendale) a cui riceverete codice Pin e Puk; telefono cha abbiano accesso all'indirizzo di posta elettronica personale sul quale verranno inviati i codici necessari per poter eseguire il rilascio della firma digitale.

La prenotazione dell'appuntamento online va fatta seguendo le indicazione al link. Al momento della prenotazione, il sistema chiederà di inserire una Passphrase: si tratta di una password necessaria per accedere al file PDF che conterrà PIN e PUK del vostro dispositivo di firma. Si consiglia di annotarla con cura.

Tutte le info sui costi e altri approfondimenti sono disponibili sui due siti territoriali di pnud.camcom.it.