La formazione da tuta blu a tuta blu

Su iniziativa dell’Amministrazione regionale e di IP4FVG, il Digital Innovation Hub del Friuli Venezia Giulia, nasce il Catalogo delle competenze digitali dedicato ai lavoratori delle imprese manifatturiere della Regione. Gestito da una compagine di enti di formazione composta da Confapi Fvg, Formindustria, C.F.P. Simonini e Unis&f, con capofila Consorzio Friuli Formazione, il progetto ha l’obiettivo di formare gli operatori all’introduzione in azienda e all’utilizzo consapevole delle nuove tecnologie digitali, supportando le imprese nella trasformazione digitale.

Per vincere le sfide del mercato ed abilitare i lavoratori al nuovo contesto, l’Amministrazione Regionale punta sulla formazione del personale in continuità con l’impegno delle imprese della Regione a coinvolgere i propri collaboratori in momenti di formazione e di confronto per renderli protagonisti del cambiamento, nella consapevolezza che, nel contesto di Industria 4.0, non è sufficiente investire solamente in nuove macchine e impianti.

Il Catalogo Da tuta blu a tua blu mette in atto una formazione “peer-to-peer” dall’approccio estremamente pratico, che vedrà impiegati nel ruolo di docenti operai e tecnici delle imprese Fari manifatturieri del Fvg. Si tratta di una logica assolutamente innovativa che ha la finalità di trasferire esperienze positive “da tuta blu a tuta blu”, non solo per l’acquisizione di know-how, ma soprattutto per suscitare motivazione all’apprendimento e al cambiamento e favorire il superamento delle resistenze dei lavoratori non ancora “digitalizzati”.

Tutto questo sarà reso possibile grazie a un’interazione costruttiva tra i partecipanti e colleghi di imprese che abbiano già vissuto in modo positivo processi di innovazione, avendo potenziato le loro conoscenze ed essendo testimoni diretti della trasformazione digitale. La formazione continua in ambito digitale porta l’operaio e l’impiegato a lavorare con rinnovato entusiasmo e competenza, attribuendo loro il giusto e insostituibile ruolo per il successo aziendale.

Gli ambiti nei quali si articola il Catalogo digital, sono: sviluppo di prodotto e processo, produzione, manutenzione, qualità e Supplu Chain. I corsi sono rivolti a tutti gli operai e tecnici d’impresa delle industrie manifatturiere regionali esperti nei processi produttivi e nelle tecnologie tradizionali, che siano motivati ed interessati al cambiamento culturale e tecnologico legato all’introduzione di macchine e prodotti intelligenti e connessi.

La didattica sarà caratterizzata dall’integrazione di teoria e pratica con esperienze nei laboratori di IP4FVG e visite presso aziende che già hanno vissuto la digital transformation.

La partecipazione ai corsi è gratuita grazie al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo attraverso il POR FVG.

Per maggiori informazioni: www.ip4fvg.it/tuteblu