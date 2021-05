La forza-lavoro nelle crisi d'impresa

L’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie (ADCEC Tre Venezie), in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trieste, organizza il seminario online “La forza-lavoro nella crisi d’impresa. Strategie e strumenti per la gestione dei lavoratori nelle imprese in crisi”.

L’appuntamento formativo è in programma giovedì 13 maggio dalle 15 alle 18 in diretta webinar ed è accreditato per la formazione professionale continua, consentendo ai partecipanti di maturare 3 crediti formativi.

Il diritto del lavoro fornisce nella disciplina della crisi di impresa una serie di strumenti che possono essere messi in campo per raggiungere un bilanciamento tra gli interessi dell’impresa, dei creditori e dei lavoratori. Il seminario ha l’obiettivo di offrire ai partecipanti una panoramica sulle modifiche nella gestione del rapporto di lavoro, anche alla luce delle disposizioni del nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza che impatta sulla disciplina di lavoro nelle aziende che vivono una situazione di crisi.

In particolare, nella prima parte dell’incontro si approfondiranno aspetti quali i rapporti di lavoro pendenti e i licenziamenti nel vigente articolo 72 della legge fallimentare raffrontato con il nuovo articolo 189 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, che definisce l’iter del rapporto di lavoro a seguito dell’apertura della procedura di liquidazione giudiziale. La seconda parte fornirà invece alcuni cenni in materia di certificazione e di allerta nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza e approfondirà aspetti tecnici quali il fondo di garanzia e il trasferimento d’azienda e il trattamento dei crediti contributivi (già transazione contributiva).

Intervengono come relatori: Fabio Scaini, Avvocato in Pordenone e autore di numerose pubblicazioni in tema di Diritto del Lavoro e Fallimento, relatore in corsi e convegni su temi di diritto del lavoro e previdenziali, e Paolo Bonetti, Avvocato, Coordinatore Regionale dell’Ufficio Legale dell’INPS del Friuli Venezia Giulia dal 2018, dopo aver già ricoperto l’incarico di Coordinatore Provinciale degli Uffici di Pordenone (dal 2003 al 2010) e di Pisa (dal 2010 al 2016), è autore di numerose pubblicazioni in materia di diritto del lavoro, previdenziale e fallimentare e professore a contratto nel corso degli anni presso l’Università di Pisa, la Scuola Superiore Sant’Anna e l’Università di Trieste.

