La friulana Molo17 conquista la California

Molo17, la Software House pordenonese guidata dal trentenne Danieli Angeli (nella foto) e specializzata in mobilizzazione dei dati, sbarca negli Stati Uniti con l’apertura di una sussidiaria in California, a Cupertino, nella Santa Clara Valley, famosa perché proprio lì si trova la sede della Apple inc.

Il compito di fare da ‘fil rouge’ tra i due mondi nel ruolo di capo della nuova filiale della Molo17 spetterà a Giacomo Lorenzin, con alle spalle un passato in prima linea manageriale in ambito IT, negli Usa. L’approdo in Usa sarà un’occasione per approfondire la salda partnership con il colosso dei database NoSQL Couchbase.

“Aprire una sussidiaria negli Stati Uniti è il coronamento di un sogno”, ha sottolineato Daniele Angeli. “Ci auguriamo che questo risultato sia solo una prima tappa in un percorso lungo e costellato di successi. Per ora, offre la testimonianza concreta della bontà degli sforzi messi in campo, sin qui, da tutto il nostro gruppo di lavoro. Ora, dobbiamo guardare al futuro con una rinnovata grande responsabilità, tenuto conto che solo con un forte impegno, anche finanziario, possiamo scalare le dure vette americane”.

L’apertura fisica della filiale statunitense di Molo17 avverrà nel prossimo mese di settembre, a livello legale l’azienda è già operativa. Un road show propedeutico alla fase settembrina inizierà a breve. Il titolo è ‘Application Modernization Roadshow’: per una rassegna di eventi che si terranno in giro per il mondo, e che anticipano l’inizio delle attività Oltreoceano.

Si parte il 14 giugno a Milano, all’Università Bicocca, con l’evento dal titolo “NoSQL + K8s: Secure Production-Ready in Less Than 10 minutes”; poi, Dubai, il 29 giugno; Bruxelles il 12 luglio; Chicago il 19 luglio e, infine, ad Austin, in Texas, il 21 luglio.