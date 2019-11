“La gestione della diversità nelle imprese” è il titolo del convegno che l’Università di Udine organizza a Pordenone, venerdì 29 novembre, dalle 10.30, a palazzo Montereale Mantica. Sarà l’occasione per fare il punto sulle nuove tendenze e competenze manageriali in tema di gestione attiva delle differenze nelle imprese. Le aziende più innovative, infatti, puntano sulle differenze, valorizzando il mix tra generi, orientamenti e culture, per ri-generare una combinazione che contribuisca alla nascita di idee. È infatti la gestione “consapevole” delle diversità che trasforma i luoghi di lavoro e diventa uno strumento efficace di crescita, reputazione aziendale e vantaggio competitivo. Passare dall’emergenza dettata dall’adattamento a regole nuove, ad esempio in tema di disabilità, allo sviluppo di tutte le risorse umane, è certamente una sfida, che può tradursi in grandi opportunità.

L’evento si aprirà con i saluti di Marco Sartor, delegato dell’Università di Udine al job placement e ai rapporti con le imprese, e di Gianni Fratte, responsabile dei Servizi alle imprese della Direzione regionale lavoro e formazione. Seguirà la tavola rotonda coordinata da Anna Zilli, docente di diritto del lavoro dell’ateneo friulano.

All’incontro interverranno i rappresentanti di importanti realtà del territorio friulano particolarmente attive ed impegnate sul tema: Andrea Bravin, ceo e brand ambassador di COMINshop; Marta Vendramin, HR specialist di Electrolux Italia; Luca Mattiussi, responsabile del sistema anti-corruzione di Icop; Derna del Stabile, ceo di Interna; Fabio Gallignani, direttore di PF Group e Giuseppe Venier, ad di Umana. Nell’occasione Flavia Maraston, del Servizio collocamento mirato della Regione, presenterà una panoramica sugli incentivi regionali alle imprese per superare le fragilità occupazionali.

L’appuntamento rientra nel ciclo di incontri “Aziende in cattedra”, promosso dall’ateneo friulano in collaborazione con la Regione, dedicato al confronto tra rappresentanti del mondo imprenditoriale, nell’ambito delle attività del “Progetto condiviso” con la Fondazione Friuli.