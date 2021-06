La gestione strategica degli acquisti

Prende il via lunedì 7 giugno, alle 14.30, il corso online proposto dall’Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia – Confapi Fvg con la collaborazione dell’Academy della Nordest Servizi srl sul ruolo strategico della funzione acquisti nei diversi contesti operativi.

L’attività è rivolta a Manager e ruoli dell’ufficio acquisti, Supply chain manager, Direzioni operations, Direzioni generali e prevede i seguenti contenuti: il ruolo strategico degli acquisti all’interno dei processi aziendali e i legami con le altre aree di business; le competenze di management degli acquisti; il concetto di Total Cost of Ownership; gli strumenti operativi a supporto della gestione degli acquisti; la gestione dei fornitori.

La docenza è a cura di Ugo Leita, Senior consultant 4Days Srl - Gruppo Eupragma con esperienza in ruoli di alto management legati al procurement e alle operations anche in ambiti internazionali e nel ramo acquisti/supply chain anche in gruppi di primaria importanza.