La Graphistudio torna alle origini

Un’autentica rivoluzione interna e l’ingresso a pieno titolo nel settore della grafica offset: la Graphistudio di Arba, azienda leader nel settore dell’immagine digitale, ritorna alle origini e investe nella stampa tradizionale.

L’ampliamento del core business è dettato dai cambiamenti del mercato dopo il covid e la conseguente crisi internazionale. “Per una realtà come la nostra, impegnata soprattutto nelle esportazioni, diventa vitale intercettare in tempo la mutazione delle esigenze dei consumatori – ha spiegato al proposito l’amministratore delegato Tullio Tramontina -. Dopo un primo momento di incertezza io e i miei soci ci siamo guardati negli occhi e abbiamo capito che non potevamo pensare solo all’emergenza. Abbiamo quindi letteralmente cestinato la pianificazione industriale dei prossimi 10 anni e analizzato la massa di input che ogni giorno ci arriva dai cinque continenti. Ogni area geografica vanta una situazione a se stante, con problematiche che richiedono velocità di adeguamento e di risposta”.

La novità è già in atto, con una prima tranche di investimenti superiore al milione di euro destinata all’acquisto di macchinari, plotter e persino stampanti tridimensionali per modellare materie plastiche. Di fatto al tradizionale album libro verranno affiancati prodotti editoriali e di marketing.

“La diversificazione della stampa ci ha già permesso di notare un certo ottimismo tra la clientela – ha raccontato Tramontina -. Nel 1998 siamo stati tra i primissimi a scegliere l’impiantistica Indigo: oggi questa tipologia di strutture ci consentirà di ampliare la varietà di carta utilizzabile. Ne miglioreremo le caratteristiche senza rinunciare alla qualità nei dettagli che nel tempo ha reso celebre il nostro logo. Diciamo che si aprono prospettive inesplorate che ci fanno ben sperare dopo un periodo pesantissimo per tutti”.

Da settimane all’interno dello stabilimento di Arba sono in corso frenetici lavori di riordino dei reparti, prove tecniche e smaltimento delle strumentazioni dismesse.