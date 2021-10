La nautica di lusso trova casa a Casarsa

La famiglia degli 'inquilini' del Gruppo Basso si allarga e abbraccia un settore di nicchia tutto da scoprire e che, in futuro, potrebbe creare numerosi posti di lavoro. Il nuovo ospite del sito industriale di Casarsa della Delizia è, infatti, la con la divisione Bayamo–Sea Identity di Car-Met Srl, dedicata alla nautica di lusso.

Dal 1987 Car-Met realizza parti, componenti e strutture metalliche per impianti industriali, focalizzando la propria attività sulla produzione di manufatti singoli o serie limitate. Una specializzazione “sartoriale” che ha portato, nel 2018, alla creazione della divisione Bayamo–Sea Identity, legata alla nautica da diporto di lusso. Un ramo aziendale che ha subito trovato il proprio spazio sul mercato grazie alla realizzazione di gommoni monoscafo interamente in alluminio marino 5083, un materiale innovativo e totalmente ecosostenibile.

A questa attenzione, si aggiunge una produzione di valore, in cui nulla è realizzato in serie ma in modo totalmente customizzato e con cuore artigiano. Ogni RIB (Rigid Inflatable Boat: battello gonfiabile a chiglia rigida), infatti, è realizzato a misura di cliente, con un meticoloso controllo della qualità e dei diversi passaggi della lavorazione, dalla struttura alle finiture. Prodotti destinati a privati amanti della nautica che cercano manovrabilità, velocità, stile ed eleganza così come a realtà che operano a vario titolo (pattugliamento in mare, trasporti, servizio di salvataggio, traino di imbarcazioni in avaria…) e che necessitano, quindi, di gommoni personalizzati ad hoc sia nella progettazione che negli allestimenti.

Una realtà in continuo sviluppo che necessitava di una collocazione appropriata: "Il sito industriale di Casarsa della Delizia si è rivelato essere la soluzione perfetta per Bayamo–Sea Identity – afferma Simone Dal Sie di Lefim Gruppo Basso - a poca distanza dalla casa madre e in posizione strategica, poiché vicino alle principali direttrici, lungo la strada statale Pontebbana, ad appena 6 km dall’Uscita “Cimpello” dell’autostrada A28 (Pordenone-Portogruaro) e ad 8 km dall’uscita Cimpello-Sequals. Un contesto di prestigio che dispone ancora di alcune unità libere ideali per attività commerciali, con uffici forniti d’impianto di condizionamento, laboratori e spazi espositivi fronte strada".

Ma la necessità di trovare una nuova casa per Bayamo–Sea Identity, possibilmente vicino alla sede principale, è stato solo uno dei motivi per i quali Car-Met ha scelto Lefim Gruppo Basso. Innovazione, sostenibilità e attenzione alle persone, infatti, sono l’identità e la mission che accomunano le due realtà. Trovare un accordo per dare la possibilità di ampliare le proprie attività è nato perciò in modo spontaneo, nella consapevolezza che soddisfare i bisogni delle generazioni presenti e di quelle future sia il vero sviluppo di ogni azienda. Lo conferma anche la scelta di Bayamo di utilizzare un materiale (alluminio marino 5083) che garantisce durata, durabilità e riciclabilità totale, senza impatto sull’ecosistema e senza operazioni (e costi) di smaltimento.

"Car-Met srl pone particolare attenzione alle esigenze del cliente, collaborando alla puntuale realizzazione delle sue richieste con la propria capacità operativa e co-progettuale, supportate dal continuo rinnovamento tecnologico", spiega Alex Lessio, titolare di Car-Met srl. "L’ecosostenibilità è il nostro DNA, scegliere Bayamo significa prediligere eccellenza, avanguardia, tailor made, esclusività e rispetto per uomo e ambiente. Attenzioni che, ci auguriamo, siano le basi una crescita costante che ci consenta, nel prossimo futuro, di creare nuovi posti di lavoro".