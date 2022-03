La redazione del bilancio d'esercizio

Sono oltre 400 i commercialisti da tutto il Triveneto che si collegheranno alla Giornata di formazione online “Bilancio d’esercizio”, organizzata dall’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie (ADCEC Tre Venezie), in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona.

L’appuntamento formativo è in programma venerdì 4 marzo dalle 10 alle 16.30 in diretta webinar ed è accreditato per la formazione professionale continua, consentendo ai partecipanti di maturare 5 crediti formativi.

Il bilancio di esercizio di una società rappresenta il biglietto da visita che l’impresa fornisce a una platea eterogenea di portatori di interesse, dai soci, alle banche, dai clienti ai fornitori, fino ad arrivare ai sindacati, al fisco e a tutti i soggetti interessanti a quella determinata realtà aziendale. La redazione del bilancio è dunque un momento cruciale nella vita di un’impresa poiché il bilancio è una vera e propria fotografia che rappresenta l’andamento e i risultati patrimoniali, economici e finanziari dell’azienda, consentendo una immediata valutazione della performance, i confronti con il mercato, con i concorrenti e con l’andamento economico generale e specifico del settore.

Obiettivo della Giornata di formazione è perciò quello di fornire ai partecipanti gli strumenti per affiancare le imprese nella redazione del bilancio di esercizio, fornendo una panoramica delle principali novità normative introdotte.

La prima parte dell’incontro sarà infatti dedicata ad approfondire le implicazioni sul bilancio 2021 dei bonus fiscali e le novità in materia di bilancio introdotte dalla legge europea 2019-2020. Si affronteranno poi le altre novità introdotte in materia di bilancio 2021 e alcune aree critiche ai fini della determinazione del reddito d’impresa. Nell seconda parte della Giornata il focus sarà incentrato sullo stato dell’arte relativo alla nomina dell’organo di controllo nelle Srl e sul presupposto di continuità aziendale e la gestione dei fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio nell’ottica dei principi contabili nazionali e i riflessi sulle verifiche del revisore.

Dopo i saluti di Fabio Marchetto, Presidente ADCEC delle Tre Venezie, e di Eleudomia Terragni, Presidente dell’ODCEC di Verona, intervengono come relatori: Paolo Bidoli, Dottore Commercialista e Revisore Legale in Udine, componente del Comitato Tecnico Scientifico del Gruppo SEAC, Marco Venuti, Dottore Commercialista e Revisore Legale in Roma, Gianluca Cristofori, Dottore Commercialista e Revisore Legale in Verona, che ha maturato significative esperienze professionali in materia di modelli di governance societari e di gruppo, nonché di passaggi generazionali nei gruppi d’impresa, e Giancarlo Grossi, Dottore Commercialista e Revisore Legale in Pescara, che da oltre 10 anni svolge l’attività di docente e formatore in corsi e convegni occupandosi prevalentemente di bilancio, principi contabili nazionali, revisione legale e tematiche fiscali.

Tutte le informazioni su www.commercialistideltriveneto.org