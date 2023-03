La Regione anticipa 1,8 milioni del PNRR a tre Comuni

Ammonta a oltre 1,8 milioni di euro la somma erogata a Tolmezzo, Zuglio e Cercivento attraverso il Fondo costituito dalla Regione Friuli Venezia Giulia per anticipare ai piccoli Comuni in difficoltà gli importi per le anticipazioni di cassa sui progetti del Pnrr. Lo rende noto la Regione.

A fronte di un valore progettuale complessivo di oltre 6,33 milioni, per le opere che i tre municipi montani prevedono di realizzare con le risorse del Pnrr, la Regione ha anticipato oltre 1,81 milioni. Il Fondo con capienza di oltre 5 milioni, previsto a dicembre dalla legge Finanziaria 2023, rappresenta "una risposta importante in termini di supporto ai Comuni" - spiega la Regione - e ha l'obiettivo di "favorire le amministrazioni locali più piccole e con maggiori difficoltà di cassa, causate in particolare dagli aumenti dei prezzi delle materie prime, assicurando le risorse che garantiscano la copertura finanziaria delle opere progettate".

Possono accedere alle anticipazioni i Comuni con popolazione inferiore ai 15mila abitanti che abbiano già presentato la richiesta all'Amministrazione statale titolare dell'intervento e che presentino un effettivo fabbisogno di cassa da attestarsi da parte di un responsabile finanziario.

Le domande delle Amministrazioni locali possono essere inoltrate fino al 15 novembre.