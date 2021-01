La responsabilità degli amministratori nelle società di capitali

L'Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie (ADCEC Tre Venezie) in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Udine organizza il seminario online “Responsabilità degli amministratori nelle società di capitali”. L’appuntamento formativo è in programma mercoledì 27 gennaio 2021 dalle 15 alle 18 in diretta online sulla piattaforma GoToWebinar ed è accreditato per la formazione professionale continua, consentendo ai partecipanti di maturare 3 crediti formativi.

Nel campo del diritto societario la materia della responsabilità degli amministratori di società di capitali è tra quelle in cui si registra in maniera più incisiva un intervento della giurisprudenza volto a chiarire il significato di una disciplina che si limita a indicare in modo conciso i princìpi cui deve attenersi l'azione degli amministratori.

La normativa infatti impone l’obbligo a carico degli amministratori di monitorare gli adeguati assetti organizzativi aziendali il cui mancato rispetto può impattare fortemente sulla loro responsabilità, ancora di più laddove eventuali reati commessi possano ricadere nel catalogo 231.

Obiettivo dell’incontro è di fornire ai partecipanti una panoramica della normativa in materia, dando delle chiavi di lettura per affrontare le diverse interpretazioni delle norme concernenti la responsabilità degli amministratori e offrendo una overview sui nuovi strumenti organizzativi per la gestione del rischio.

Interverranno come relatori: Luca Ponti, avvocato, partner fondatore dello studio Ponti & Partners, si occupa prevalentemente di M&A e corporate law, opera nel campo del diritto penale d’impresa, in particolare diritto societario, fallimentare, tributario e reati contro la Pubblica Amministrazione, e Stefania Centorbi, Dottore commercialista e revisore legale dei conti, specializzata nella definizione dei sistemi di governance, compliance e controllo aziendale, ricopre incarichi nell’ambito di Collegi Sindacali e Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001, anche in società quotate, è docente CUOA dal 2008 del Master MBA Imprenditori e del Master ICT Management.