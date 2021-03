La ripartenza, nuovo Rapporto di Fondazione Nord Est

"L'11 marzo presenteremo il nuovo Rapporto di Fondazione Nord Est. In linea con l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, sarà un evento online, simile ad un TEDx, diciassette brevi pillole di analisi ed approfondimento sul futuro del Nord Est che sta ripartendo", spiega Carlo Carraro, Direttore Scientifico, Fondazione Nord Est.

"Inevitabilmente, il nuovo Rapporto di Fondazione Nord Est fornisce innanzitutto un’analisi degli effetti che la pandemia ha avuto nelle nostre regioni in termini di crescita, occupazione, competitività, sostenibilità dello sviluppo, sottolineando non solo le ricadute economiche, fortemente negative, ma anche quelle sociali e ambientali. Il Rapporto tuttavia evidenzia anche le lezioni che la pandemia ci ha impartito e che è importante saper utilizzare per ripartire. Ad esempio, è risultato evidente il basso livello di preparazione ad eventi ad alto impatto e bassa probabilità, come la diffusione mondiale di un virus o un attacco informatico su grande scala o un cambiamento climatico repentino, difficili da affrontare perché il dedicare tempo e risorse alla loro gestione preventiva sembra uno spreco. Eppure non è così".

"Abbiamo imparato anche che i nostri sistemi sociali ed economici posseggono capacità di innovazione, e quindi di adattamento, a situazioni impreviste superiori a quello che ci aspettavamo, che hanno permesso di superare o attenuare gli effetti negativi causati dal Covid-19. Innovazioni che lasceranno segni permanenti nei prossimi anni e che cambieranno il nostro modo di lavorare, produrre, commerciare, divertirci o curarci. Nel Rapporto ampio spazio è dedicato ad esempio alle nuove forme di lavoro ed occupazione. Dallo smart working, al lavoro ibrido, a tutto ciò che le imprese hanno imparato per renderlo più efficiente, meno stressante, più favorevole alle donne, più adatto a valorizzare il talento dei giovani. E con minori impatti su congestione e inquinamento delle città, disegnando anche una nuova geografia del territorio".

"Ampio spazio è dedicato anche alla nuova geografia del commercio internazionale. Il Rapporto analizza gli impatti della pandemia sulla competitività internazionale delle imprese del Nord Est e come queste abbiano saputo cambiare strategie commerciali, processi produttivi, relazioni col personale per riuscire a rimanere competitive. Le imprese sulla frontiera tecnologica, più connesse sui mercati internazionali, sono quelle che sono riuscite a soffrire meno degli impatti della pandemia. Ma non è solo un nuovo modo di lavorare o un nuovo posizionamento commerciale che sta prendendo forma. La trasformazione digitale delle imprese, delle organizzazioni pubbliche, delle scuole e degli ospedali ha subito una profonda accelerazione. Siamo solo all’inizio, ma la pandemia ha mostrato quanto e cosa si può fare usando in modo intelligente l’Intelligenza Artificiale, la realtà virtuale, la digitalizzazione delle vendite, la robotizzazione delle produzioni e dei servizi (epocale è il cambiamento in corso nel settore dei servizi finanziari, ad esempio, oppure quello che avverrà a breve nelle scuole e nelle università)".

"E oltre a lavoro, formazione e digitale, sta cambiando il rapporto tra produzione e risorse del pianeta e ancor di più tra produzione e qualità dell’ambiente. Anche il mondo delle banche è sempre più attento a queste trasformazioni e le aiuta, avendo capito che imprese sostenibili sono quasi sempre anche quelle con maggior reddittività e maggior solidità patrimoniale. Analizzare gli effetti della pandemia e le trasformazioni che ha indotto ed accelerato non è tuttavia sufficiente. Serve ripartire e ripartire nella giusta direzione, prendendo tempestive decisioni, adottando policy adeguate, senza accumulare ritardi rispetto agli altri paesi nostri competitors. Servono investimenti ed innovazione, nel pubblico e nel privato. Il compito della terza parte del Rapporto è quello di delineare queste politiche, con attenzione non solo alla competitività, ma anche alla sostenibilità sociale ed ambientale, all’inclusione e all’equità, alla partecipazione come base del consenso", prosegue Carraro.

"Quest’ultima parte del Rapporto ragiona anche sulle risorse per raggiungere questi obiettivi. Perché quelle del Next Generation EU, o Recovery Plan, non basteranno. Serve molto di più per realizzare i cambiamenti strutturali che portino il paese non solo a risollevarsi dalla pandemia, ma ad affrontare anche i suoi problemi di lungo periodo, soprattutto la bassissima crescita della produttività del lavoro, precedenti la pandemia. Dai fondi regionali ai search funds, nuovi strumenti che i mercati finanziari mettono a disposizione delle imprese più innovative".

"Sono risorse importanti per affrontare problemi di crescita e occupazione, ma anche di diseguaglianze nei redditi e di esclusione sociale, problemi di modernizzazione delle scuole, delle università e degli ospedali, problemi di sviluppo delle infrastrutture e delle città, in modo che stili di vita, produzioni e trasporti divengano più sostenibili. Per riuscire in tutto questo servono capitali, intesi come risorse finanziarie per gli investimenti. Ma servono anche capitali intesi come tecnologia e capitali intesi come risorse umane. Questo è forse il filo conduttore principale che unisce questo Rapporto ai due precedenti. Il successo della ripartenza si baserà sulle competenze e sul talento delle persone che la sosterranno. Dai lavoratori agli imprenditori, dai civil servants ai leader politici", conclude Carraro.

Prima degli speech di approfondimento, i saluti di Giuseppe Bono, Presidente Fondazione Nord Est, Luca Zaia, Presidente della Regione del Veneto, Massimiliano Fedriga, Presidente Regione Autonoma Fvg, Maurizio Fugatti, Presidente Provincia Autonoma di Trento; a seguire l’intervento del Direttore Carlo Carraro.

