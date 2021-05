La ristorazione friulana protagonista del Business di maggio

I ristoratori friulani preparano la riscossa, ma sanno bene che la clientela è cambiata: ha nuove esigenze e l’offerta dovrà adeguarsi puntando su qualità non solo dei piatti ma anche dell’accoglienza, del servizio, del legame con il territorio.

Protagonista della copertina di maggio del magazine economico Il Friuli Business è uno di questi ristoratori, probabilmente il più celebre: Ivan Uanetto. Questi quindici mesi di emergenza sanitaria sono stati molto difficili per la sua attività, che impiega un centinaio di lavoratori. Delivery e food truck non sono alternative credibili, i ristori pubblici sono stati insignificanti e i suoi dipendenti hanno dovuto affrontare il duro passaggio della cassa integrazione.

Ora c’è una ripartenza, pur con diversi incomprensibili paletti, ma il settore della ristorazione guarda con fiducia a una nuova normalità tutta da interpretare. Nel nuovo numero del mensile si affronta anche il tema delle costruzioni, la cui crescita è minacciata da due fattori: le speculazioni sui materiali e la mancanza di manodopera. Ne parla il presidente dell’Ance regionale Roberto Contessi. Vaccini e privacy, ovvero la lotta alla pandemia e il rispetto delle regole per la gestione dei dati personali sensibili rischiano di essere in contrasto, così l’avvocato Elena Gaiofatto spiega qual è la soluzione migliore per le imprese. Numerosi, come sempre, i casi aziendali e le rubriche degli esperti. Da citare, infine, un’interessante intervista al neopresidente del Gect Gorizia, Nova Gorica e Sempeter Vrtojba, Paolo Petiziol, un vero esperto di Mitteleuropa chiamato a guidare un intenso lavoro di preparazione in vista dell’appuntamento del 2025 quando la doppia città sarà Capitale europea della Cultura.

