La russa Severstal si affida a Danieli per un nuovo laminatoio

Il gruppo siderurgico russo Severstal ha affidato alla Danieli di Buttrio una nuova commessa in Russia per la costruzione di un laminatoio per l'acciaio da installare a Cerepovec, città della Russia nordoccidentale. La realizzazione dell'impianto sarà completata entro la fine del 2022. Il nuovo impianto produrrà 1 milione di tonnellate all'anno filo liscio e barre a spirale in formato da 5,5 a 32 mm di diametro per l'industria meccanica e automobilistica e tondo per cemento armato da 8 a 16 mm di diametro per scopi di costruzione. Danieli fornirà tutte le apparecchiature tecnologiche, automazione e servizi di consulenza.