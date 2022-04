La sedia sotto i riflettori di Catas e Acimall

Si parlerà della evoluzione del Distretto della sedia nel techbinar organizzato da Catas – il più importante laboratorio europeo di prove e certificazioni per il settore del legno-arredo – e Acimall, l’associazione nazionale che riunisce i costruttori di macchine per l’industria del legno e del mobile. Una collaborazione in atto oramai da tempo e che ha permesso al laboratorio friulano, con sedi a Lissone (Monza Brianza) e Pesaro (Pesaro Urbino), di farsi conoscere in nuovi e promettenti contesti.

Giovedì 28 aprile alle 14 prenderà dunque il via il seminario online intitolato “La sedia: quale evoluzione?”, che vedrà la partecipazione di esperti, istituzioni e imprese che punteranno i riflettori su una tipologia di arredo che tante fortune ha dato al made in Italy e in particolare al Triangolo della sedia, autentico punto di riferimento a livello internazionale. Gli scenari, però, sono cambiati, una evoluzione di cui si parlerà proprio nel webinar che andrà on line dagli studi milanesi della associazione confindustriale.

Oltre al direttore di Acimall Dario Corbetta, al direttore di Catas Franco Bulian e al responsabile del Laboratorio mobili Paolo Balutto, all’evento parteciperà Carlo Piemonte, direttore del Cluster Legno Arredo Casa Friuli-Venezia Giulia, a cui spetterà il compito di fare luce sulla evoluzione dei mercati della sedia e sulle nuove opportunità che attendono le imprese del distretto.

Due realtà friulane saranno presenti anche nella tavola rotonda incentrata sulla evoluzione delle tecnologie: Lucio Bergamasco di Camam-Comec Group (San Giovanni al Natisone) porterà le competenze del distretto conversando con Giuseppe Bacci della toscana Paolino Bacci e di Bacci Automation (Manzano), con Piero Daschini, contitolare della Greda di Mariano Comense (Como) e con Maurizio De Moliner della Pade di Cabiate (Como).