La settimana dell’albero con Legno Servizi

Non bastava una sola giornata dedicata: Legno Servizi ha organizzato un’intera “Settimana dell’albero” per sensibilizzare la popolazione sull'importanza di una materia prima amica dell’ambiente, il legno, e di una foresta che sia sana e fruibile.

Si parte lunedì 21 novembre con un’attività, organizzata in collaborazione con Auser Cervignano, presso la scuola primaria R. Pitteri di Cervignano (classi terza, quarta e quinta). Guidati da un dottore forestale di Legno Servizi, gli alunni saranno accompagnati alla scoperta del legno e del mestiere del boscaiolo; seguirà una riflessione su cosa significa “gestire il bosco”. Venerdì 25 e sabato 26 il progetto promosso da Legno Servizi “Il mio bosco a scuola”, ispirato al libro di Luigi Torreggiani “Il mio bosco è di tutti”, prevede altri due eventi a Trieste e Tolmezzo alla presenza dell’autore.

Legno Servizi ha acquistato 100 copie per le biblioteche delle scuole secondarie di primo grado del FVG, ma grazie a una donazione di altre 200 copie si punta a fornire tutte le biblioteche scolastiche delle scuole medie della regione. “Come Legno Servizi siamo in prima linea assieme gli altri operatori per far comprendere l’importanza di una gestione attiva del bosco - afferma il presidente di Legno Servizi-Forestry Cluster Fvg, Carlo Piemonte -, che rappresenta una risorsa preziosa in particolare per tutto il territorio montano”.

E’ aperto a tutti l’incontro di venerdì 25, organizzato in collaborazione con l’istituto tecnico Deledda-Fabiani di Trieste e moderato da Carlo Piemonte, in programma alle ore 17 presso l’aula magna della scuola; dialogheranno con l’autore i docenti Paolo Ravalico e Marco Nevyel, lo studente Christopher Vivaldi, Roberto Valenti del corpo forestale regionale, Francesco Panepinto del servizio Verde del Comune di Trieste, Mavis Toffoletti, referente biblioteche del Comune di Trieste, Giuseppe Vanone, presidente dell’ordine Agronomi e dottori forestali del Fvg.

Si svolgerà sempre alla presenza dell’autore Torreggiani l’incontro formativo in Carnia, riservato ai docenti di scuole medie e superiori su come trattare in classe, tramite apposite schede didattiche, la tematica della gestione sostenibile delle foreste nel contesto più ampio del riscaldamento globale. Sabato 26 alle ore 16, nella sala Conferenze del Museo Carnico delle arti popolari Michele Gortani di Tolmezzo, parteciperanno i docenti Elisa Candussio, Michele Cucchiaro, Claudio De Michielis, Marco Ragonese, Claudio Stocco, Cristiina Ugoletti.

Il perché sia importante parlare di alberi a scuola lo spiega bene in “Istruzioni per i genitori” il giornalista Ferdinando Cotugno nella prefazione del libro di Torreggiani, una bella storia di amicizia, amore, boschi, legno e rispetto dell’ambiente. “Non conosco, oggi, nessuna persona sotto i 25 anni che non sia ambientalista, è una prospettiva esistenziale quasi automatica. Non siamo noi a dover crescere figli ambientalisti, oggi sono i figli a crescere dei genitori ambientalisti. Però questo non vuol dire che non serva una guida (…), quello di ragazze e ragazzi di oggi è più un istinto che una conoscenza, un atteggiamento che controbilancia gli errori di generazioni che hanno svuotato e rovinato questo Paese (e questo pianeta)”.