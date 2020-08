La sfida sostenibile di Miko

Miko, l’azienda produttrice di Dinamica® - prima microfibra ecologica made-in-Italy realizzata dalla plastica riciclata e diventata un prodotto di lusso per l’automotive – si muove con passi sempre più decisi lungo il percorso della sostenibilità: si impegna a perseguire gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, in particolare l’Obiettivo n° 13 “Lotta al cambiamento climatico”.

“Siamo tra le primissime aziende italiane che si impegnano nella salvaguardia del pianeta attraverso gli investimenti in boschi certificati Fsc", spiega Lorenzo Terraneo, Amministratore Delegato. "Abbiamo scelto di prenderci cura di un bosco nei pressi della nostra azienda e lo abbiamo fatto seguendo l’approccio Measure Avoid Risks Communicate, un percorso di responsabilità ambientale e sociale pensato per aziende che, come Miko, vogliono diventare climate positive".

"Quindi, per prima cosa abbiamo misurato le nostre prestazioni ambientali mediante la tecnologia di analisi del ciclo di vita (Life Cycle Assessment), le abbiamo ridotte e in seguito ci siamo concentrati nella cattura degli impatti residui. Raccogliendo la sfida della Climate Positive – prosegue Terraneo - prendiamo posto tra gli attori del cambiamento verso lo sviluppo sostenibile; tecnologia, innovazione e attitudine pioneristica sono gli ingredienti che mettiamo in campo".

Le azioni volte a combattere i cambiamenti climatici sono collegate anche a Bosco Sacile di Carlino, un progetto di ripristino e conservazione di un bosco del territorio nazionale che garantisce la cattura e conservazione della CO2, tramite il quale l’azienda di Gorizia punta a diventare Climate Positive entro il 2030. Questo significa catturare più anidride carbonica di quella che annualmente viene emessa dall’organizzazione e da tutti i prodotti Dinamica®. In questo modo, Miko intende lasciare dietro di sé un mondo migliore.

Grazie al sostegno di Miko – senza il quale il progetto non sarebbe mai stato avviato - una delle ultime antiche foreste della pianura friulana viene riportato al suo antico splendore tramite interventi di miglioramento e riforestazione che generano impatti sociali ed ambientali positivi e misurabili. Accanto ad azioni quali la cura e la pulizia di Bosco Sacile e l’impianto e la crescita di 5.000 nuovi alberi, il piano di gestione forestale prevede anche la manutenzione dei percorsi e la riapertura dell’area alla cittadinanza, in un’ottica di coinvolgimento attivo del territorio. Il progetto è sviluppato in collaborazione con Etifor, spin-off dell’Università di Padova che affianca le aziende nella valorizzazione dei prodotti e dei servizi della natura, incaricato della gestione dei lavori che procedono a pieno ritmo.

Il bosco ha ottenuto la certificazione FSC®, nel rispetto di rigorosi standard ambientali, sociali ed economici definiti dal Forest Stewardship Council®, un’Organizzazione internazionale senza scopo di lucro che da 25 anni si impegna nel promuovere una gestione responsabile delle foreste.

Con queste azioni, Miko si assesta tra le PMI italiane pioniere della sostenibilità. Il titolo se l’era guadagnato già nel 1997 quando, assieme al colosso giapponese Asahi Kasei, brevettò la materia prima di Dinamica® partendo dalla plastica riciclata. Hanno fatto seguito altre azioni volte a favorire lo sviluppo sostenibile, come le numerose certificazioni di qualità e rispetto dell’ambiente (EPD®, ISO 14001, ISO 9001, IAFT 16949, OEKO-TEX Standard 100, “PETA-approved Vegan”) e il CSR Report centrato sul tema della responsabilità ambientale e sociale a tutto tondo.

La filosofia responsabile dell’azienda, le performance elevate di Dinamica® e il suo aspetto raffinato hanno conquistato l’automotive. In particolare, case automobilistiche di prestigio quali Mercedes-Benz, VW Group, Jaguar-Land Rover, Volvo e Chevrolet - per citarne alcune - scelgono Dinamica® con consapevolezza sempre maggiore per i rivestimenti dei propri modelli. Da mettere in evidenza alcuni progetti recenti che sono stati sviluppati con interni in Dinamica®, come la Taycan di Porsche, la prima vettura full-electric della casa tedesca, la nuova concept AVTR di Mercedes-Benz e la rinnovata Corvette C8 Stingray.