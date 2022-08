Una nuova realtà urbana che utilizza in modo esteso la tecnologia per gestire in modo intelligente le risorse, gli spostamenti e le comunicazioni per raggiungere obiettivi non solo di sviluppo economico e qualità della vita, ma anche inclusione, efficienza energetica e sostenibilità. Sono tutti questi temi, legati tra loro, che entrano in campo quando parliamo di Smart City: in Italia se ne discute da oltre vent’anni, con pochi risultati, ma ora è arrivato il momento di colmare il gap con gli altri Paesi, sotto la spinta delle ineludibili sfide poste dalla pandemia e dalla crisi climatica.

E' questo l’argomento che sarà affrontato mercoledì 24 agosto a Lignano Sabbiadoro nel quarto e ultimo incontro di Economia Sotto l’Ombrellone, intitolato appunto “La Smart City e le sue opportunità economiche e sociali”.

"Abbiamo voluto concludere la dodicesima edizione della nostra rassegna con uno sguardo al futuro delle città – commenta Carlo Tomaso Parmegiani, responsabile editoriale Nord Est di EoIpso e moderatore dell’incontro –. Un futuro che oggi finalmente sembra prossimo e che riguarda non solo le metropoli nordamericane, nordeuropee e asiatiche, ma anche i nostri centri urbani. Perché i velocissimi cambiamenti vissuti negli ultimi anni e i problemi ambientali sotto gli occhi di tutti stanno spingendo verso una rivoluzione. E noi proveremo a capire se l’Italia e il nostro territorio sono pronti a coglierne le opportunità economiche e sociali".

Il nostro Paese riuscirà a superare la sua “storica” resistenza all’innovazione? Ci sono aziende italiane e friulane in grado di dire la loro nei mercati internazionali dei prodotti e servizi necessari alla Smart City? Come possiamo competere con i nostri “vicini”, in primis Austria e Slovenia? E a che punto è il progetto per la più grande Smart City balneare d’Europa, quella che si vorrebbe realizzare tra Lignano e Bibione? A Economia Sotto l’Ombrellone ne parleranno Daniele Cozzi (Business Development Manager Triveneto Servizi), Andrea Magro (Vicepresidente Lignano Banda Larga), Marco Zuin (Amministratore delegato Triveneto Servizi) e Miguel Beccari (Chief marketing officer Calzavara Spa).

L’incontro si svolge al Chiosco numero 5 (Bandiera Svizzera), Lungomare Alberto Kechler 16, in località Lignano Pineta a Lignano Sabbiadoro (UD). Ha inizio alle 18.30 ed è a partecipazione libera. Al termine, il pubblico può incontrare informalmente i relatori in un aperitivo con i vini offerti da Filare Italia. L’incontro sarà trasmesso in differita alle 18.30 di giovedì 18 agosto da Scriptorium Web-Tv dello Scriptorium Foroiuliense.

Economia sotto l’Ombrellone 2022 è organizzata da EoIpso con il patrocinio del Comune di Lignano Sabbiadoro e Turismo FVG, in partnership con Greenway, Legacoop, Cosm e Lybra e con il sostegno di Cia, Lignano Banda Larga, Calzavara, Triveneto Servizi, IsCopy, Glp e Confindustria Udine. Partner tecnici: Pineta Beach, Lignano Pineta Spa, Hotel Ristorante President e Porto Turistico Marina Uno. Media Partner: Scriptorium Foroiuliense.