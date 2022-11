La start up Cts H2 vince il premio Vivere a spreco zero

Energia etica e solidale. A Brugnera, la startup Cts H2, che lavora per lo più fra Stati Uniti e Corea del Sud, ha messo a punto un brevetto per produrre idrogeno “verdissimo”, ideale per le Comunità energetiche rinnovabili.

Il sistema utilizza l’acqua piovana per ricavare idrogeno, stoccarlo e poi ottenere dalla molecola più piccola e leggera esistente in natura energia elettrica, calore e anche un carburante alternativo per la mobilità sostenibile.

Una tecnologia che permette di superare il principale ostacolo che tutte le fonti energetiche rinnovabili devono fronteggiare, l’intermittenza, e senza utilizzare batterie costose e ingombranti che impiegano materiali rari e strategici come il litio.

Per l’innovativo valore aggiunto e la tecnologia altamente performante e preziosa in tempi di crisi energetica globale, va a Cts H2 il Premio Vivere a Spreco Zero 2022, nella speciale categoria acqua /energia. Lo ha annunciato stamane la Giuria del Premio, guidata dal fondatore Spreco Zero, l’agroeconomista Andrea Segrè, affiancato dagli Ambasciatori di buone pratiche 2022 della campagna Spreco Zero, la divulgatrice scientifica Eliana Liotta e l’autore e conduttore di Caterpillar Rai Radio2 Massimo Cirri.

"I progetti vincitori, come Cts H2, sono un segnale di fiducia nell’impegno della società e dei cittadini verso il 2030 – ha dichiarato Andrea Segrè - Idee e contenuti di alto valore scientifico, etico e tecnologico che ci accompagnano verso gli Obiettivi dell’Agenda 2030".

Il riconoscimento, quest’anno alla sua decima edizione, è promosso dalla campagna Spreco Zero di Last Minute Market con il patrocinio dei Ministeri della Transizione Ecologica, degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale e del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la media partnership di Rai Radio2 e in sinergia con la Rappresentanza della Commissione Europea in Italia, Aci, la Regione Emilia Romagna.

Erano 12 le categorie in gara: dalle Amministrazioni Pubbliche alle Imprese alle Scuole, dai Cittadini e Associazioni all’Economia circolare. La cerimonia di Premiazione è in programma martedì 29 novembre a Bologna (Palazzo d’Accursio, ore 15) e si potrà seguire anche in streaming sul canale youtube della campagna Spreco Zero.