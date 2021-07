La start up Nuwa vince il programma Immediate

Nuwa Technologies Srl ha vinto il processo di selezione europeo per la categoria "Music" presentando il progetto "TILE" di fronte a una giuria internazionale di esperti e a un pubblico di stakeholders. Questo risultato permetterà alla start-up pordenonese di avanzare alla fase di accelerazione del programma "IMMEDIATE", il primo acceleratore d'impresa verticale nel mondo del media e dell'entertainment in Europa, creato da RS Productions in collaborazione con Intesa Sanpaolo Innovation Center, H-FARM, Music Innovation Hub e Rolling Stone come media partner.

Intesa Sanpaolo Innovation Center ha coordinato le attività di selezione e formazione delle startup partecipanti. H-FARM, insieme a RS Productions, coadiuverà la start-up nel percorso di accelerazione fornendo strumenti, know-how e servizi di coaching - fra i quali supporto legale, finanziario e marketing - orientati al go-to-market attraverso la creazione di contenuti, lo sviluppo di piani di comunicazione, l’identificaz ione di partner e investitori e attività di business development.

Nuwa è una start-up innovativa nel campo del music-tech incubata al Polo Tecnologico di Pordenone e ha una convenzione per l’incubazione di impresa con Innovation Factory (Area Science Park) di Trieste. I soci fondatori sono Stefano Andreani, Christian Bertoia e Keivan Djafari Zad, che hanno dedicato gli ultimi anni alla ricerca e sviluppo per concepire e progettare il progetto vincitore di IMMEDIATE. Lo sviluppo tecnologico si è svolto sotto la direzione tecnica degli ingegneri Massimo Santin e Renzo Ciot, di Tempestive S.p.A., società leader nel settore ICT e partner tecnologico di Nuwa.

Il prodotto TILE è una piattaforma di collaborazione per team di musicisti distribuiti, nata direttamente su cloud, che integra tecnologia Blockchain ed Intelligenza Artificiale ridefinendo il moderno workflow della produzione audio e la creazione su larga scala. La tecnologia di versionamento brevettata consente ad un team di lavorare in tempo reale sullo stesso progetto (come un brano musicale ad esempio), ottimizzando i tempi di trasferimento e tenendo traccia di ogni singola modifica. Al termine di ogni progetto viene rilasciato un report validato in una rete blockchain che certifica il grado di contribuzione di ciascun utente (tracciabilità dell'autore), utile in caso di contestazioni e base per la ripartizione dei diritti musicali. Grazie ad un formato di interscambio (anch’esso oggetto di brevetto), sarà possibile, per la prima volta, la conversione del progetto e il suo riconoscimento da parte degli altri software di produzione audio (la prima vera compatibilità cross-software al mondo). Infine, un software basato sul machine learning sarà in grado di misurare l'impatto che avrà un brano sul mercato musicale ( A.I. Rating), fornendo anche supporto e suggerimenti utili in fase di composizione, come farebbe un produttore esperto.