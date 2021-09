La stufa a pellet di Palazzetti premiata per l'innovazione

Palazzetti è sul podio internazionale della Fiera ExpoBiomasa di Valladolid e si distingue tra i candidati al Premio Internazionale dell’Innovazione, che seleziona i migliori esempi di innovazione tecnologica applicata ai sistemi di riscaldamento. La giuria, formata da rappresentanti delle associazioni di settore e della stampa specializzata, ha selezionato e premiato Jackie - stufa a pellet Ecofire® come modello di tecnologia fortemente innovativa, ennesima conferma dell’impegno che l’Azienda italiana dedica da oltre 60 anni alla ricerca.

“Questo premio internazionale, all’interno di un parterre di osservatori esperti e figure di riferimento del nostro settore, rappresenta il riconoscimento di un lavoro di ricerca e sviluppo che coltiviamo ogni giorno", commenta Chiara Palazzetti, direttore marketing e comunicazione. "Progettare prodotti virtuosi dall’alto contenuto tecnologico è una responsabilità nei confronti del futuro più prossimo. Palazzetti da sempre si impegna per proporre al mercato stufe e sistemi di riscaldamento in linea con le più stringenti richieste delle istituzioni per la tutela dell’ambiente e coerenti con la sua mission, che prevede una particolare attenzione alla salvaguardia dell’ecosistema”.

Jackie è caratterizzata dal sistema Complete Burning System, tecnologia ideata dall’R&D Palazzetti che assicura massimo risparmio ed estremo rispetto dell’ambiente. Permette infatti di ottimizzare la combustione con risultati eccezionali. Durante il funzionamento, le ceneri che normalmente si depositano nel cassetto vengono riaccese, fino a quando, al termine della combustione, non rimangono che minuscole particelle minerali non più combustibili.

Si ottimizza cosi la resa: più calore a fronte di meno combustibile utilizzato, con una sensibile riduzione dell’impatto ambientale e una ricaduta positiva anche in termini di consumi.