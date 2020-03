La tecnologia e l'innovazione per la lotta al Coronavirus

Innova per l'Italia è un invito ad aziende, università, enti e centri di ricerca pubblici e privati, associazioni, cooperative, consorzi, fondazioni e istituti che, attraverso le proprie tecnologie, possono fornire un contributo nell'ambito dei dispositivi per la prevenzione, la diagnostica e il monitoraggio per il contenimento e il contrasto del diffondersi del Coronavirus (SARS-CoV-2) sull'intero territorio nazionale.

Il progetto è un'iniziativa congiunta del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione Paola Pisano, del Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli e del Ministro dell'Università e Ricerca Gaetano Manfredi, insieme a Invitalia e a sostegno della struttura del Commissario Straordinario per l'emergenza Coronavirus Domenico Arcuri.

La Call for Action è rilanciata anche dal Friuli Innovazione, che invita chi decidesse di partecipare a segnalarlo alla mail: comunicazione@friulinnovazione.it