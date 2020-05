La tecnologia per la 'Ripartenza a distanza' nella Fase due

È iniziata la Fase due con l’allentamento delle misure sugli spostamenti e le sospirate riaperture condizionate al rispetto del distanziamento sociale: al lavoro, per strada, sui mezzi pubblici ciascuna persona deve tenere una distanza di almeno un metro da chi lo circonda.



Una prescrizione che in alcune situazioni è complicato rispettare, soprattutto negli ambienti di lavoro come fabbriche, magazzini logistici e uffici poiché nell’adempimento di molte mansioni i lavoratori si spostano necessariamente e con frequenza. Per realizzare un effettivo distanziamento fisico utile a contrastare il Covid-19 la tecnologia sarà una preziosa alleata. www.Proximityalert.it, ad esempio, è la soluzione ideata da Eppos srl - dinamica azienda friulana di Moimacco che sviluppa soluzioni hardware e software per aziende manifatturiere – che grazie a sensori indossabili con tecnologia UWB verifica il rispetto della distanza interpersonale nei luoghi di lavoro. Se un sensore si trova ad una distanza inferiore a quella di sicurezza emetterà un avviso sonoro ed una vibrazione, garantendo così il mantenimento della distanza di sicurezza. Inoltre, per chi ne ha necessità, il sistema consente lo scarico dati per fini statistici e la localizzazione.



Grazie alla facilità di adozione e alla precisione di tale tecnologia “Proximity alert” si- come– che potrebbero così riaprire nel rispetto delle normative.“Con il supporto efficace e tempestivo ricevuto con Restart FVG siamo riusciti ad accelerare la fase di contatto con i potenziali utilizzatori ed il sistema ha già incontrato il favore di molte aziende” commentadi Eppos srl.