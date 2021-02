La tecnologia tedesca entra nel gruppo Monticolo&Foti

Monticolo&Foti annuncia la partnership con la tedesca Dallmeier Electronics, leader europeo nella produzione di sistemi di videosorveglianza professionali. L’accordo tra le due parti è il coronamento di anni di lavoro, nato dalla costante collaborazione tra il gruppo che opera nell’edilizia e impianti e il colosso tedesco.

Riprendendo le parole del fondatore e ceo Dieter Dallmeier: "Il valore di una soluzione di videosorveglianza non è mai definito dal suo prezzo, ma unicamente dalla sua qualità e dai suoi vantaggi". Andrea Monticolo ha dichiarato “Siamo orgogliosi di avere siglato questo accordo di portata internazionale, diventando partner di un produttore europeo di altissimo pregio, rinomato per il proprio approccio etico nel campo della acquisizione di dati e della loro protezione. Una partnership che ha innalzato il valore delle nostre competenze trasferendo i know-how tecnici e commerciali direttamente al nostro staff attraverso una formazione continua. Questi sono i risultati che si ottengono quando si crede negli investimenti di qualità".

Pianamente soddisfatta anche la controparte, che attraverso la voce del Direttore della filiale italiana, Daniele Sisinio dichiara: "La scelta di un partner avente competenze tecnologiche consolidate ci permetterà di estendere sia geograficamente che tecnicamente la nostra offerta. Insieme, lavorando come un unico team mettendo a fattore comune le reciproche specificità ed identità, saremo in grado di costruire soluzioni tecnologiche innovative e personalizzate in grado di intercettare al meglio le esigenze di sicurezza dei nostri clienti”.

Le dichiarazioni si integrano alla volontà della Monticolo&Foti di specializzarsi e far crescere sempre più la propria divisione impianti di sicurezza-IT, estendendo le innovazioni in maniera sinergica anche verso gli altri comparti del gruppo.

L’accordo Monticolo&Foti-Dallmeier prevede in sintesi un impegno bilaterale per l’innovazione, accordi per la rete di distribuzione territoriale di dispositivi unici e brevettati e formazione specializzata in un ambiente di competenze di livello mondiale.

Grazie alla visione condivisa, la partnership Monticolo&Foti-Dallmeier permetterà al gruppo di consolidare la propria connotazione digitale, raffinando ulteriormente le proprie competenze nell’ambito dell’impiantistica.