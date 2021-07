La triestina Holiday compie 40 anni

La triestina Holiday Srl saluta con orgoglio i 40 anni di attività. Fondata nel 1981 da un gruppo di amici con idee innovative nel campo della pubblicità e della comunicazione, attuate attraverso prodotti e servizi personalizzati, l'azienda giuliana si è trasformata nel tempo fino ad abbracciare campi più evoluti e, grazie alla fiducia riservatale da aziende prestigiose come Fincantieri, è assurta al ruolo di leader mondiale nel campo della segnaletica e delle insegne luminose per navi da Crociera.

Holiday ha realizzato la segnaletica e altri prodotti "visual" su un centinaio di navi bianche, tra le più belle e importanti fra quelle che attualmente solcano i mari di tutto il mondo. Presente per anni alle principali fiere di settore, come quella di Miami, Holiday è conosciuta e apprezzata anche oltreoceano da clienti come Carnival, Princess, Costa, Norwegian e Msc, intrattenendo continui rapporti di servizi e vendita di ricambi.

“La Holiday - ricorda con orgoglio il general manager, Marino Mennuni – è nata nel 1981 da una sfida tra amici, dalla volontà di realizzare qualcosa di diverso, da un pizzico di ambizione e, perché no, anche dalla voglia di trarre profitto dalle proprie idee. Partiti con la convinzione che bisognava offrire dei servizi personalizzati, abbiamo puntato soprattutto su prodotti innovativi. Poi è arrivata la grande occasione: nel 1990 la Fincantieri di Monfalcone si rivolse a noi per una commessa, da cui abbiamo iniziato il nostro percorso nel settore navale. Dopo cinque anni di continua crescita abbiamo sentito l’esigenza di farci conoscere all’estero, anche con partecipazioni a fiere specializzate, consolidando la nostra immagine negli Usa, in Finlandia, Francia, Corea e Giappone".

L'ultima sfida, dopo la crisi, è arrivata dal Covid. "Il 2020 - conferma Mennuni - è stato purtroppo un anno in cui la fornitura agli armatori si è interrotta a causa della pandemia, ma già si sono notati dei segnali di ripresa con nuovi ordini di segnaletica di ricambio che fanno ben sperare. Insomma, si scaldano i motori per un'auspicabile ripartenza”.

“Holiday non si è comunque mai fermata durante il lockdown, reinventandosi attraverso la produzione di Paratie anti-fiato in Plexiglass, adesivi calpestatili e segnaletica anti-Covid e grazie a una campagna di marketing via mail e sui social ha dato un segnale di grande vivacità, ottenendo centinaia di ordinazioni da farmacie, studi medici, scuole e Amministrazioni pubbliche di tutta la regione, per non parlare di negozi, uffici e palestre, fornendo il servizio gratuito a domicilio e consentendo quindi ai suoi dipendenti - solo dopo pochi giorni di cassa integrazione, anticipata dalla proprietà - di riprendere l’occupazione e di guardare al futuro con ottimismo, contribuendo inoltre a offrire un forte segnale di resilienza. Senza questa perseveranza e l’impegno di migliorarsi sempre, oggi non saremmo qui”.

"In ambito locale - prosegue Mennuni - vantiamo clienti importanti come la Siot, Flex, Civiform, industrie di Torrefazione come Amigos, Excelsior e Illy, Porto di Trieste, servizi di trasporto per la decorazione delle livree degli automezzi, svariate autoconcessionarie e agenzie immobiliari. Inoltre abbiamo brevettato una tipologia di targhe in Braille, che forniamo a enti pubblici di varie regioni italiane".

“40 anni sono una data importante, che purtroppo non si può celebrare come avremmo voluto - osserva ancora Mennuni, ricordando che per i 25 anni aveva organizzato una grande festa con 250 ospiti al castello di Duino, alla presenza delle maggiori autorità tra cui il Sindaco di Trieste, il Presidente della Camera di Commercio, il presidente della Provincia, i presidenti della Triestina Calcio (di cui all’epoca Holiday era Sponsor Tecnico), e di altre aziende locali. Un anniversario, quello dei 40 anni - ha concluso Mennuni - che vogliamo vedere non come punto di arrivo, ma di ripartenza verso nuovi scenari di crescita professionale”.

“La prossima sfida sarà la Cina: siamo stati prescelti in una strettissima rosa di fornitori per portare i nostri prodotti e servizi su delle navi da crociera realizzate in Cina. E questa per noi sarebbe davvero una grande soddisfazione: percorrere al contrario la Via della seta”.

I NUMERI. In quattro decenni di successi professionali, la Holiday ha progettato e fornito la segnaletica su più di oltre un centinaio navi passeggeri e traghetti con ordini da Fincantieri e dai finlandesi Aker-Finnyards. Vanta in oltre referenze presso le più importanti società armatrici del mondo (Princess Cruises, Carnival, Costa Crociere e Royal Caribbean). Nel 2003 la Holiday ha ottenuto la certificazione di qualità ISO 9000. Nel 2004 è nata Holiday Divisione Ecologia, un nuovo ramo d’azienda specializzato nella fornitura di prodotti innovativi per la tutela ambientale.

La Holiday è presente nel campo della Visual Communication con la produzione di insegne luminose, targhe decorative, computer grafica, serigrafia digitale, montaggi e plastificazioni, adesivi e cartellonistica, cartelloni di cantiere, segnaletica, decorazioni automezzi, stampa digitale di piccolo e grande formato, strutture espositive per stand, articoli promozionali e gadget anche su disegno, trofei in plexiglass, realizzazione di siti web aziendali.

Molto sensibile anche al mondo sportivo, la Holiday è stata per dieci anni Sponsor tecnico della Triestina Calcio e successivamente fornitore ufficiale di materiale pubblicitario e di comunicazione della Fbc Treviso. Ha pure sponsorizzato il pilota triestino di Formula 3, Denis Lupo, nel 2002 e 2003. Nella vela ha firmato per alcuni anni la Nation's Cup, l’entusiasmante sfida Match Race. Nella stagione 2004-2005 è stata infine uno degli sponsor dell’AdriaVolley, e "vestito" il Mountain Bici Club.