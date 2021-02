La tutela del capitale umano in movimento

La tutela dei lavoratori che, per motivi professionali, viaggiano o si trovano all’estero è diventata per le aziende una questione di grande rilevanza e attualità in considerazione del fatto che la globalizzazione ha portato le aziende a una presenza in aree lontane con caratteristiche e soprattutto rischi sempre nuovi e diversi.

Per rispondere alle crescenti esigenze di garantire adeguate condizioni di sicurezza del personale delle aziende attive nel mercato globale operante all’estero, l’Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi Fvg organizza mercoledì 17 febbraio 2021, dalle 15 alle 18, un seminario online nell’ambito del progetto “Percorsi in FVG 2” finanziato dal Fondo Sociale Europeo.

Interviene in qualità di relatore Lior Kneazir, esperto di security e partner VISTRA SRL; Lucio Morlin, responsabile Salute Sicurezza e Ambiente della DB Group SPA, porterà la sua testimonianza sul tema.