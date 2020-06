Laurea honoris causa a Giovanni Battista Colussi

Inventore e imprenditore innovativo nel settore dei sistemi di lavaggio alimentare, Giovanni Battista Colussi, di Casarsa della Delizia (Pordenone), sarà insignito dall’Università di Udine della laurea magistrale honoris causa in Ingegneria meccanica. La cerimonia di conferimento si terrà, a porte chiuse, mercoledì 8 luglio, alle 10, nell’aula “Marzio Strassoldo” del polo economico giuridico (via Tomadini 30/a) dell’ateneo friulano. L’evento sarà tramesso in diretta streaming sul canale Playuniud di Youtube.

L’assegnazione del massimo titolo accademico onorifico a Giovanni Battista Colussi, a capo della Colussi Ermes di Casarsa della Delizia, leader mondiale dei sistemi di lavaggio e sanitizzazione nel settore alimentare, è stata proposta dal Dipartimento politecnico di ingegneria e architettura. Il programma della cerimonia prevede, in apertura, gli indirizzi di saluto del rettore, Roberto Pinton, e del direttore del dipartimento, Marco Petti. Seguirà la laudatio, “Giovanni Battista Colussi: dalla tradizione all’eccellenza nel lavaggio industriale”, pronunciata da Marco Sortino, docente di tecnologie e sistemi di lavorazione. Dopo la proclamazione a dottore honoris causa e ricevuta la pergamena di laurea, Colussi terrà la sua lectio intitolata “Tecniche innovative nel processo per il lavaggio delle attrezzature e dei prodotti alimentari e farmaceutici”.

La commissione di laurea, oltre che da rettore, direttore del dipartimento e laudatore, è composta dall’attuale e dall’ex coordinatore del corso di laurea magistrale in ingegneria meccanica, rispettivamente Pietro Giannattasio e Piero Pinamonti, e da Alberto De Toni, già rettore dell’ateneo friulano. Giovanni Battista Colussi è nato a Casarsa della Delizia il 4 luglio 1950. Dopo il conseguimento del diploma di perito industriale meccanico all’Istituto tecnico industriale “Arturo Malignani” di Udine, ha iniziato la carriera come progettista meccanico in aziende del territorio per poi prendere le redini dell’impresa di famiglia nei primi anni ‘80. Geniale inventore meccanico, negli anni ha sviluppato delle soluzioni di lavaggio industriale che hanno portato l’azienda a divenire leader a livello mondiale dei sistemi di lavaggio e sanitizzazione nel settore alimentare, portando l’impresa ad ampliare il raggio d’azione agli ambiti farmaceutico, ospedaliero, logistico e automotive. Le sue capacità progettuali si sono tradotte in diversi brevetti industriali di impianti e dispositivi di cui è inventore unico, che sono la base per l’innovazione e il miglioramento dei propri prodotti aziendali.

La Colussi Ermes, infatti, conta ora oltre 5 mila installazioni realizzate in tutto il mondo. Esperienza, ricerca e know-how l’hanno portata ad ampliare notevolmente la propria specializzazione e ad esportare in tutto il mondo, quasi capillarmente in molti paesi, in particolare Europa, Nord America Australia. Per migliorare la penetrazione nel mercato americano, inoltre, è nata in California, la Colussi Aws Inc. e un marchio tutto americano.