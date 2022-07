Lavorare a bordo macchina con sistemi robotizzati

Ultimi posti per il corso proposto da due aziende dell'hinterland udinese (P.P.M. Srl di Pagnacco e T.E.A.M. di Marchiol Davide di Tricesimo) e realizzato da Ires in collaborazione con il Servizio Preselezione del Cpi di Udine per la ricerca di nuovi operatori in grado di condurre macchine utensili CN a 2 e 3 asservite da robot.

Si tratta di competenze molto ricercate e che potranno essere acquisite durante il corso di 400 ore, di cui 120 di stage, in partenza a Udine nelle prossime settimane.

Entro fine luglio possono candidarsi a partecipare al corso le persone disoccupate residenti e/o domiciliate in Fvg con una minima conoscenza del disegno tecnico meccanico e della gestione di macchine utensili tradizionali o a CN acquisita in precedenti esperienze lavorative o nell’ambito di specifici percorsi scolastici e/o formativi.

Tutte le informazioni sul profilo, sui requisiti previsti e sulle modalità di candidatura sono reperibili sul sito www.iresfvg.org. La partecipazione al corso è completamente gratuita perché realizzata nell’ambito del programma regionale PIPOL cofinanziato dal Fondo sociale europeo nell’ambito dell’attuazione del Por.

Per info e contatti: Ires Fvg www.iresfvg.org tel. 0432 505479 – referente Michele Flaibani flaibani.m@iresfvg.org