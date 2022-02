Lavoratori in sciopero alla Dl Radiators

La produzione di radiatori elettrici sarà trasferita da Fossalta di Portogruaro a Moimacco, a 104 chilometri di distanza. Assieme all'attività, saranno contestualmente trasferiti anche i 120 lavoratori veneti. Questa la decisione presa dai vertici della DL Radiators, società del gruppo De' Longhi di Treviso, che ha portato allo sciopero. La comunicazione è stata data ai lavoratori il 18 febbraio.

Al termine di un'assemblea, gli operai hanno indetto un'astensione dal lavoro di otto ore nel sito veneto. A loro si uniranno venerdì 25 febbraio anche i 260 lavoratori di Moimacco come segno di solidarietà.

Un nuovo incontro con i vertici del gruppo trevigiano è fissato per mercoledì. Dl Radiators, specializzata nella produzione di radiatori elettrici, nel 2020 ha realizzato ricavi per 60 milioni e un utile di 700 mila euro. Il Gruppo De' Longhi ha chiuso il 2021 con ricavi a 3,21 miliardi, in crescita del 36,8% sull'anno precedente, quando l'utile netto aveva superato i 200 milioni di euro.