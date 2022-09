Lavori di ampliamento dello stabilimento Refrion

Sono partiti ufficialmente i lavori di ampliamento di 6.000mq dell’impianto produttivo di Refrion sito a Flumignano e Talmassons, progetto che rientra nel piano degli investimenti previsto nell’accordo di vendita della maggioranza dell’azienda a Lu-Ve Group. Il nuovo stabilimento diventerà l’hub produttivo di tutto il Gruppo per i raffreddatori adiabatici.

Progetto importante e ambizioso, strutturato in un’ottica di sostenibilità e innovazione, che prevede un investimento immobiliare di oltre 8 milioni di euro, al quale va aggiunto un investimento di circa un milione in macchinari.

L’avvio di questi lavori permetterà già da gennaio 2023 di fruire dei nuovi impianti, mentre dalla primavera 2023 Refrion partirà con l’ampliamento degli uffici che saranno strutturati e funzionali al numero dei dipendenti, nel rispetto delle norme anti-Covid. Anche per questo secondo progetto, sostenibilità e innovazione sono il perno su cui ruota il concept architettonico.

Senza contare gli investimenti in Ricerca e Sviluppo che saranno distribuiti nel corso del triennio e saranno ulteriormente finanziati per essere sempre all'avanguardia.

“Questa è la strada per conservare una presenza sul mercato sempre più forte e solida, senza mai scendere a compromessi con le nostre principali caratteristiche e filosofia", commenta Daniele Stolfo, Amministratore Delegato di Refrion. "Il nostro piano di investimenti dimostra l’importanza strategica che Refrion ricopre all’interno di LU-VE Group, le aspettative di crescita che riponiamo nel piano di sviluppo e la grande attenzione che, come sempre, dedichiamo ai nostri dipendenti. L’eccellenza, la passione per il proprio lavoro e la produttività sono strettamente correlate agli ambienti in cui i collaboratori si trovano a operare”.

“Uno dei valori fondanti di Refrion, condiviso dal Gruppo, è la ferma convinzione che la comunità di lavoro debba essere saldamente coesa, una comunità dove ciascuno è parte viva del progetto", conclude Stolfo.