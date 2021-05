Lavoro a Udine, al via il Digital Job Breakfast

Sono un centinaio le opportunità lavorative offerte a laureati e studenti dell’Università di Udine dalle 12 aziende ed enti pubblici che parteciperanno online sabato 29 maggio, dalle 9, al Digital Job Breakfast dell’ateneo. L’appuntamento, alla seconda edizione virtuale, dà l’opportunità alle giovani promesse dell’ateneo friulano di consegnare il curriculum vitae ai referenti aziendali e sostenere colloqui di selezione per aggiudicarsi una delle posizioni lavorative offerte.

Entro giovedì 20 maggio studenti e laureati interessati dovranno proporsi alle aziende tramite il modulo presente su www.uniud.it/careercenter e caricare il proprio curriculum. Le aziende, quindi, faranno una preselezione ed entro la mattina dell’evento verranno contattati i candidati con i profili in linea con le posizioni aperte.

Le 12 realtà partecipanti sono: Adecco Italia, AcegasApsAmga, Danieli & C. Officine Meccaniche, Dedagroup, Gruppo Pittini, Fincantieri, Freud, GLP Intellectual Property, Ikea Italia Retail, Lima Corporate, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Taghleef Industries. Offriranno opportunità lavorative per diverse aree di interesse: economico-giuridica, medica, scientifica, umanistica e della formazione.

Il programma del 29 maggio prevede, alle 9 i saluti del rettore, Roberto Pinton, e del delegato per il placement e i rapporti con le imprese, Marco Sartor. Seguiranno le presentazioni aziendali in diretta sulla pagina Facebook del Career Center e il canale YouTube del Punto Impresa. Alle 10 inizieranno i colloqui individuali sulla piattaforma Teams.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito web del Career Center, scrivere a careercenter@uniud.it o telefonare ai numeri 0432 556274 e, per le aziende, 0432 556394. Il Digital Job Breakfast si inserisce nell’ambito del Progetto condiviso, il piano d’azione che vede la sinergia tra l’Università di Udine e la Fondazione Friuli a favore del territorio.

"Il Job Breakfast – sottolinea il rettore Roberto Pinton - è uno degli appuntamenti storici concepiti dall’Ateneo di Udine per accompagnare i propri studenti nell’intraprendere un percorso di inserimento nel mondo del lavoro. Siamo certi che anche questa edizione, sapientemente adattata alla modalità virtuale, aiuterà decine di nostri allievi e allieve a trovare una valida occupazione e contribuirà a rafforzare il dialogo costruttivo con le imprese".

"L’Università di Udine conferma di essere uno dei primi dieci a livello nazionale quanto ai livelli di occupazione post laurea – ricorda il delegato Marco Sartor -. Un risultato di questa portata si deve anche a una serie di servizi avanzati di placement di cui il nostro Ateneo si è dotato e dei quali siamo molto orgogliosi".

LE AZIENDE DEL DIGITAL JOB BREAKFAST 2021

Adecco Italia (www.adecco.it) è la società di The Adecco Group, agenzia di selezione del personale. Risponde alle esigenze di flessibilità e qualità delle aziende con soluzioni dedicate e servizi su misura.

AcegasApsAmga (https://www.acegasapsamga.it/), prima multiutility del Nordest e società del Gruppo Hera, opera nei settori ambientale, idrico, nella distribuzione di gas ed energia elettrica, e realizza progetti di efficientamento energetico e illuminazione pubblica.

Danieli & C. Officine Meccaniche (https://www.danieli.com/) è fra i tre maggiori costruttori mondiali di macchine e impianti per l’industria siderurgica. Progetta con tecnologia propria e costruisce e installa sia singole unità che impianti chiavi in mano.

Dedagroup (https://www.deda.group/home) è un importante polo di aggregazione delle eccellenze italiane del software e del digital business che affianca le imprese e gli enti pubblici con soluzioni applicative e servizi IT.

Fincantieri (www.fincantieri.com) è uno dei più importanti complessi cantieristici al mondo, leader italiano a livello globale nella progettazione e costruzione di navi da crociera, operatore di riferimento in tutti i settori della navalmeccanica ad alta tecnologia.

Il Gruppo Pittini (https://www.pittini.it/) è leader nella produzione di acciai lunghi destinati all’edilizia e all’industria meccanica. Ha una capacità produttiva di oltre 3 milioni di tonnellate in 18 unità produttive, in Italia e all’estero.

Freud (https://www.freud.it/global/en/), del Gruppo Bosch, è leader mondiale nella produzione di lame circolari, punte, gruppi per serramenti e componenti in metallo duro per l‘industria. Unica al mondo, produce al suo interno il metallo duro MicroGrain.

GLP Intellectual Property (www.glp.eu/) da oltre cinquant’anni, grazie a una grande passione per la proprietà intellettuale e al contributo di una squadra crescente di collaboratori e professionisti, stimola e coltiva strategie e opportunità di successo.

Ikea Italia Retail (https://www.ikea.com) è uno dei principali marchi di arredamento mondiali. Sono circa un milione i lavoratori, inclusi quelli dei fornitori, che realizzano la visione strategica Ikea con l’obiettivo di creare una vita quotidiana migliore per la maggioranza delle persone.

Lima Corporate (www.limacorporate.com) è un'azienda internazionale di dispositivi medici che fornisce soluzioni ortopediche ricostruttive e di fissaggio a chirurghi che devono migliorare la qualità della vita dei loro pazienti.

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (http://www.regione.fvg.it) svolge, tra le sue funzioni, un servizio pubblico gratuito di incrocio domanda/offerta di lavoro e supporto alla ricerca attiva di lavoro e all’orientamento professionale con più di 20 sportelli distribuiti su tutto il territorio regionale.

Taghleef Industries ha sede a Dubai e opera in 11 siti produttivi nel mondo. Produce film in polipropilene biorientato e acido polilattico destinati all’imballaggio di prodotti alimentari, alla produzione di etichette e ad applicazioni industriali o arti grafiche.