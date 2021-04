Le criticità del bilancio d'esercizio 2020

Per consentire di ridurre l’impatto degli effetti della pandemia sul Bilancio 2020, il legislatore ha introdotto diverse deroghe alle norme civilistiche e ai principi contabili. Tali deroghe devono tuttavia essere valutate con attenzione in base alla situazione in cui si trova l’azienda e alle sue prospettive future.

Per affrontare questi temi l’Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia – Confapi Fvg organizza domani, 15 aprile, alle 15, un incontro online nel quale saranno analizzate alcune delle maggiori criticità legate al Bilancio per il 2020.

Ne parleranno Davide David e Giovanni Turazza, dottori commercialisti, Studio Turazza & David di Monfalcone, e Paolo Zorzenone, funzionario Confapi Fvg.