Le imprese del Nordest guardano alla Tunisia

E’ stato siglato oggi nell’Ambasciata tunisina a Roma l’accordo di collaborazione tra la Foreign Investment Promotion Agency (Fipa Tunisia), ente governativo creato per favorire l’attrazione degli investimenti esteri in Tunisia, e Finest Spa, Società Finanziaria a Partecipazione Pubblica, fondata nel 1991 e deputata al sostegno della crescita internazionale delle aziende del Nordest italiano tramite l’apporto di finanza straordinaria d’impresa.

La partnership, firmata alla presenza di Marwen Kablouti, incaricato degli Affari A.I. dell’Ambasciata della Tunisia in Italia, da Bilel Dardouri, Direttore di FIPA- Tunisia – Milano, dal presidente di Finest, Alessandro Minon, e dal Direttore di Finest Eros Goi, ha l’obiettivo di sviluppare una strategia comune per migliorare le relazioni economiche tra Italia e Tunisia, rafforzando la promozione e l'agevolazione degli investimenti privati nei due Paesi.

L'accordo permetterà, quindi, di mantenere un dialogo costante volto all’individuazione di aree di investimento a vantaggio di entrambe le nazioni, incoraggiando anche la ricerca congiunta attraverso lo scambio di competenze tecniche e opportunità di formazione.

“Le aziende del Triveneto si caratterizzano da sempre per flessibilità e velocità di azione – dichiara Alessandro Minon -; al chiudersi di alcuni mercati hanno risposto prontamente cercando nuovi sbocchi e opportunità di crescita internazionale, operando spesso scelte in chiave di nearshoring. La Tunisia non solo è un mercato interessante e vicino, ma può essere anche un primo ingresso per il continente africano, ancora poco esplorato dalle imprese del Triveneto. L’accordo con FIPA mira proprio a sostenere le aziende che volessero sviluppare un progetto di internazionalizzazione nel vicino Paese MED".