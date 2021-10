Le nuove sfide dell'economia tra pandemia e debito dei paesi poveri

La rassegna d’incontri con l’editoria religiosa “Ascoltare, Leggere, Crescere” XVa edizione chiude il suo ricco programma di appuntamenti con un incontro di alto profilo. Martedì 19 ottobre presso il Consorzio Universitario di via Prasecco a Pordenone si svolgerà il panel dal titolo "Pandemia e nuove sfide per una nuova crescita economica, sociale e culturale. Il debito dei paesi poveri condizionerà la nostra vita?". Interverranno Manoj Juneja, Direttore Finanziario e Vicedirettore del WFP-Pam Premio Nobel per la Pace 2020, Lord John Eatwell, economista e Professore Emerito di Politica e finanza al Queens’ College di Cambridge, e Giancarlo Sandrin, CFA Italy Country Head, Legal & General Investment Management. Coordinerà il doppio appuntamento (ore 10 studenti scuole superiori, ore 12 studenti universitari), la professoressa Enrica Bolognesi, Professore Associato in Economia degli Intermediari Finanziari. L'evento è promosso nell'ambito del corso "Banca e Finanza" dell'Università degli Studi di Udine.



Manoj Juneja è Chief Financial Officer e Vicedirettore Esecutivo del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite (WFP-Pam) dal gennaio 2013. La nomina segue una lunga carriera all'interno dell’ONU, iniziata nel 1987, in particolare negli uffici della FAO. Nel 2020 Il Comitato di Stoccolma ha assegnato il Premio Nobel per la Pace al WFP – Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite, agenzia da lui guidata per gli sforzi e contributi compiuti per il miglioramento delle condizioni di pace nelle aree colpite dai conflitti e per aver svolto un ruolo di primo piano negli sforzi per prevenire la fame come arma di guerra. Come ha più volte sottolineato l'economista di origine indiana, pace e fame sono strettamente collegati: «Il mondo non potrà mai eliminare la fame se non c'è la pace. Finché c'è fame non ci sarà la pace. Dove c'è fame i conflitti peggiorano. Dove ci sono povertà e diseguaglianze, c'è più disperazione». L'emergenza Covid ha avuto un grosso impatto sulla già drammatica situazione della fame nel mondo. Il numero delle persone che soffrono la fame nel 2020 è cresciuto del 18%: quasi una su tre al mondo. Oltre 2 miliardi di uomini e donne nel corso del 2020 non hanno avuto accesso ad un'alimentazione adeguata. Un aumento di quasi 320 milioni di persone in un solo anno. La pandemia ha messo in evidenza le vulnerabilità accumulatesi nei sistemi alimentari mondiali nel corso degli anni. Secondo l'ONU gli effetti più devastanti hanno ovviamente riguardato quegli scenari del mondo che già erano in sofferenza prima del Covid.Lord Eatwell è invece Professore Emerito di Politica finanziaria all'Università di Cambridge. Dal 1985 al 1992 è stato consigliere economico di Neil Kinnock, leader del partito laburista britannico. Nel 1992 è entrato nella Camera dei Lord e dal 1993 al 1997 è stato il principale portavoce dell'opposizione per il Tesoro e gli Affari Economici, posizione che ha ripreso dal 2010 al 2013. Nel 1988 ha fondato con altri l'Institute for Public Policy Research, uno dei principali think-tank politici britannici. È stato membro del Consiglio della Securities and Futures Authority, dal 1997 al 2001, e del Regulatory Decisions Committee della Financial Services Authority dal 2001 al 2006.