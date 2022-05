Confcommercio Fimaa Udine organizza mercoledì 4 maggio, dalle 14.30 nell’auditorium di via Alpe Adria a Feletto, l’evento in presenza “Nell'era dei Big Data Strategie Evolute di Ricerca e Acquisizione per l'Agente Immobiliare”.

Ai saluti di benvenuto del presidente provinciale Lino Domini, seguiranno le relazioni di Consuelo Tarantini di AgentPrincing.com e di Gian Luigi Sarzano, life business e mental coach.