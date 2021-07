Led Luks consolida la presenza sul mercato mediorientale

Consolida la sua presenza in Medio Oriente e nei Paesi del Nord Africa Led Luks, l’azienda leader nella produzione di apparecchi d’illuminazione a Led dal design raffinato, che ha nei suoi punti di forza la realizzazione di sistemi su specifica del cliente, e l’elevata qualità della luce. Hanno infatti cominciato a dare riscontri più che positivi gli investimenti che, con metodo e perseveranza, l’azienda ha avviato nell’area fin dal 2018, nell’ottica di un ampliamento del proprio export, dopo i successi ormai strutturali sul mercato europeo.

"Sono diverse le commesse che abbiamo realizzato e che sono in corso di produzione tra Qatar, Arabia Saudita, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Egitto", spiega il presidente Dino Feragotto. Dopo la prima commessa in Qatar, nel 2015, con la fornitura diretta di una consistente parte dell’illuminazione del museo del Kaliffa Stadium, Led Luks ha ampliato la sua azione nell’area, preferendo alla presenza diretta la collaborazione con uno tra i più importanti provider illuminotecnico del Medio Oriente, Huda Lighting. Da allora sono maturati molti altri progetti, tra cui la fornitura dell’illuminazione di centri commerciali in Egitto, Giordania, Emirati e Arabia Saudita, e in Marocco dove va segnalata tra le altre la fornitura di illuminazione per un centro giovanile, mentre altre commesse sono in fase di realizzazione.

Particolarmente apprezzata è la capacità dell’azienda di “realizzare ogni sorta di illuminazione innovativa progettata dagli architetti che, lavorando con l’illuminazione a Led, hanno un ampio margine di operatività”. Le forniture, quindi, sono prevalentemente su misura e personalizzate. “Siamo particolarmente performanti nel settore contract – conferma Feragotto - sul quale abbiamo sempre investito con soddisfazione”.

Ora i rapporti instaurati in Medio Oriente e in Nord Africa si sono consolidati, tanto da poter contare su un flusso continuativo di ordini o di opportunità per presentare le proprie offerte. “La tipologia dei progetti comporta tempi piuttosto lunghi, fino a uno due anni, fra l’offerta e la reale installazione dei sistemi di illuminazione – illustra l’imprenditore -, ma la presenza ormai c’è”. E per rafforzare ulteriormente le collaborazioni avviate, Led Luks sarà a Dubai a settembre, per partecipare alla più importante Fiera dell’illuminazione dell’area.

Led Luks dal 2014 è attiva sul confine tra Slovenia e Italia e l’anno scorso ha inaugurato un nuovo sito produttivo da 1.300 metri quadrati, nei pressi del quartier generale. L’azienda offre qualsiasi soluzione di illuminazione a Led per il settore commerciale, industriale, per gli uffici, edifici scolastici, strutture pubbliche, sportive, dedicate ad eventi. Gli impianti produttivi hanno un’organizzazione all’avanguardia e una dotazione tecnologica 4.0. Tutta la filiera progettuale e produttiva è curata al proprio interno, con l’utilizzo dei migliori componenti.