Led Luks continua a crescere

Continua a crescere Led Luks, dinamica realtà industriale attiva nella produzione di apparecchi di illuminazione a led, situata a Šempeter, in territorio sloveno, a un tiro di schioppo dalla periferia di Gorizia. Dopo l’inaugurazione, lo scorso novembre, del nuovo stabilimento, sono i numeri che confermano le evoluzioni positive dell’azienda guidata da Dino Feragotto: il fatturato nel 2020 si è attestato sui 3,5 milioni di euro, con un incremento delle vendite rispetto allo scorso anno pari al 20%. E il trend di crescita prosegue: “Anche questo 2021 – afferma Feragotto - sarà un ulteriore anno di crescita”.

Una realtà, la Led Luks, partita in un certo senso dall'esperienza maturata nella penisola scandinava in cui “si concentravano i nostri primi clienti, svedesi e norvegesi. E questa, in un certo qual modo, è stata una fortuna per noi in quanto si tratta di clienti molto attenti e ai quali, di conseguenza, abbiamo dovuto adattarci sia sotto il profilo della qualità della luce sia sotto quello della qualità intrinseca e della sostenibilità del prodotto”.

Led Luks sta puntando molto sulla digitalizzazione della filiera produttiva e lo sta facendo in una maniera del tutto innovativa. “Stiamo portando a termine un progetto molto ambizioso – ha rimarcato Feragotto - che riguarda la generazione stessa del prodotto. Abbiamo cambiato un po’ il paradigma di come realizzare i prodotti, nel senso che invece dei nostri tecnici a progettarli, se lo vorranno, saranno direttamente i clienti. Nel nostro sito, credo da fine mese, ci sarà la possibilità di avere anziché il classico configuratore, uno spazio dove il cliente potrà ideare il prodotto in base alle sue esigenze”. Il cliente, in un certo qual modo, che diventa designer. Una volta soddisfatto, il cliente non deve fare altro che confermare e ricevere il prezzo del listino”.

“Di seguito – prosegue Feragotto - il sistema elabora quanto ideato dal cliente e generare tutti i disegni esplosi di assemblaggio per la produzione, le distinte basi per il ERP, i file di lavorazione per i centri di lavoro (CNC), tutto ciò autonomamente, senza che i tecnici ci mettano mano”.

“Stiamo approntando una linea dove saranno assemblati i prodotti, basandosi sull’esploso del disegno che apparirà direttamente sullo schermo davanti all’operatore, e con il materiale proveniente da magazzino seguendo la schedulazione predisposta dall’ERP e dai centri di lavoro (CNC)”.

Ma in tutto questo, qual è il ruolo dell’ufficio tecnico di Led Luks? “In questo caso, il ruolo dell’ufficio tecnico – sottolinea Feragotto - non è più quello di progettare il prodotto seguendo le richieste del cliente, ma quello di stabilire le regole per la costruzione dello stesso utilizzando i componenti base. Occorre sottolineare che il sistema che il cliente va a utilizzare disegna il prodotto in secondo a regole che sono state impostate dall’ufficio tecnico. Chiaramente ci sono dei vincoli legati alla tipologia del prodotto che dovranno essere rispettati”.

Innovazione spinta, quindi, ma con un occhio alla sostenibilità. “I prodotti che realizziamo sono riciclabili al 95% dei materiali”. E si ritorna alla Scandinavia: “quello dello sostenibilità - spiega ancora Feragotto - è una cultura aziendale che nasce proprio dall’essere partiti dalla penisola scandinava dove su questi temi sono molto sensibili. Nella progettazione dei prodotti uno dei fattori su cui puntiamo è l’efficienza energetica, ossia ottimizzare la quantità di energia che serve per produrre luce. Sul fronte scarti mi sento di dire che ne produciamo davvero pochi pochi. All’interno dei nostri processi produttivi c’è una grande sensibilità sull'utilizzo dei materiali che è totalmente ottimizzato: usiamo 70/80 tonnellate di alluminio all’anno e come scarti di produzione ne produciamo qualche centinaio di chili. E comunque si tratta di materiale che viene ulteriormente riciclato”.