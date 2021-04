Lef 4.0 protagonista di Tech2Biz

Dall'intelligenza artificiale alla comprensione delle immagini passando per la sostenibilità nell'industria della carta e per dispositivi avveniristici per il trattamento delle ferite gravi, incrociando le tecnologie dei digital twin e dei sistemi avanzati di controllo qualità per la produzione alimentare: sono sette i progetti, quattro le università, quaranta i milioni di euro e una fabbrica modello – la Lean Experience Factory di San Vito al Tagliamento – i protagonisti della seconda edizione di Tech2Biz, un progetto di mercato multidisciplinare che crea nuove sinergie tra design, ricerca e mercato andato in scene tra le aule della Scuola Italiana di design e la LEF 4.0.

Un percorso di Design Thinking a seguito del quale le sette squadre di ricercatori hanno avuto modo, inoltre, di comprendere come le proprie tecnologie si possono inserire in ambienti complessi presso la fabbrica modello digitale di San Vito al Tagliamento (PN) che va sotto il nome di Lean Experience Factory (LEF 4.0.). Si tratta di un centro di formazione esperienziale sul tema dell'Industry 4.0 e sul Lean Management nato nel 2011 dalla joint venture tra Confindustria Altro Adriatico, McKinsey e altri partner territoriali. Una intera filiera industriale ad altissimo tasso tecnologico dove i team sono stati introdotti alle metodologie per valutare limiti e funzionalità dei loro futuri prodotti in un contesto reale in grado di dare risposte, indicazioni e dati concreti relativi ai casi di utilizzo (Use Case) e comprendere quindi come le potenziali innovazioni possono inserirsi in un reale ambiente industriale 4.0.

Questo è il concetto di “Test Bed” per start up innovative a cui sarà dedicata un’intera area nell’espansione della LEF4.0 che aprirà le sue porte in estate. Un modello unico nel suo genere a livello, in cui start up o grandi aziende che vogliono sperimentare i risultati di progetti di ricerca possono applicare le soluzioni innovative direttamente in una azienda modello con i più alti standard di digitalizzazione.

"Grazie alla collaborazione con Venture Factory e con Lean Experience Factory - sottolinea Emiliano Fabris, direttore del Galileo Visionary District – stiamo lavorando ad un modello strutturato di accelerazione della transizione tecnologica della nostra economia che parte dai laboratori di ricerca delle università e arriva sul mercato sotto forma di nuova impresa in grado di interloquire da subito con il proprio sistema di riferimento. Un modello che è senza dubbio un unicum nel Paese di cui siamo orgogliosi di essere un tassello importante".

"Assieme al Galileo Visionary District, ai ragazzi e ai docenti di Scuola Italiana a Start Cube e a LEF 4.0 - dichiara Nicola Redi, Managing Partner di Venture Factory - stiamo lavorando ad un modello industrializzabile di trasferimento tecnologico in grado di prende un progetto di ricerca accompagnandolo dalla fase di PoC (Poof of Concept, test iniziale di valutazione di idea imprenditoriale) fino a quella di prototipo testato sul campo e pronto per accedere al mercato".