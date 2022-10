Legalità e tutela ambientale in azienda

Ieri, nella sede di Confapi Fvg, si è svolto l’ultimo degli incontri programmati, rivolti agli imprenditori associati e previsti dal Protocollo d’intesa sottoscritto a livello nazionale tra l’Arma dei Carabinieri e Confapi, che prevede lo svolgimento di conferenze, convegni e seminari in materia di tutela del patrimonio informativo, di economia circolare e gestione dei rifiuti, analisi dei rischi e delle misure per la prevenzione di infiltrazioni della criminalità organizzata.

Dopo i saluti di benvenuto e una introduzione del presidente di Confapi Fvg, Massimo Paniccia, e del rappresentante del Comando provinciale Carabinieri, tenente colonello Mauro Bonometti, i relatori hanno portato il loro contributo sul tema del convegno “Tutela ambientale” per condividere gli strumenti necessari a prevenire i reati in materia e per contrastare efficacemente il rischio che anche il nostro territorio possa essere aggredito e infiltrato dalle mafie. In particolare, Enrico Sbriglia, componente dell’Osservatorio regionale antimafia, ha posto l’attenzione sulle criticità legate allo smaltimento dei rifiuti in relazione all’interesse della criminalità organizzata e il maggiore Gianluca Muscatello, Comandante del Nucleo Operativo Ecologico Carabinieri di Udine, ha illustrato i reati ambientali e i delitti contro l’ambiente.

Il presidente Paniccia, nel ringraziare gli ospiti e a chiusura di questo ciclo di appuntamenti, ha sottolineato che i temi trattati sono impegnativi e delicati. E’ stato però utile affrontarli in ambito associativo per richiamare l’attenzione degli imprenditori alla prudenza in un mondo dove è sempre più complicato e rischioso fare impresa.