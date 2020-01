Legge di bilancio e novità fiscali

Confindustria Udine, in collaborazione con l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della provincia di Udine e con l’Associazione nazionale tributaristi italiani, organizza per questo pomeriggio, mercoledì 8 gennaio, alle 14.30, un incontro di studio dedicato alla Legge di Bilancio 2020 e alle altre novità fiscali di fine 2019.

L’incontro - dopo l’intervento di apertura di Anna Mareschi Danieli, presidente di Confindustria Udine e l’indirizzo di saluto del presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Udine, Alberto Maria Camilotti - sarà coordinato da Roberto Lunelli, dottore commercialista in Udine. Gli interventi tecnici saranno a cura di Silvia Pelizzo e Luca Lunelli, dottori commercialisti in Udine, e di Giovanni Sgura, ragioniere commercialista in Udine e Manzano.