Legno Arredo, a Colonia debutta il Design Hub

Sono ben 16 i marchi del Fvg presenti a Colonia a Orgatec, fiera biennale di riferimento internazionale per il settore dell’arredo degli uffici e degli spazi commerciali, in programma fino al 29 ottobre.

Ottime le impressioni dopo la prima giornata, raccolte dal Cluster Arredo nei diversi padiglioni in cui espongono le imprese della regione. Dopo l’inevitabile rallentamento delle fiere nel periodo pandemico, finalmente l’Arredo del Fvg può dunque ripartire, proponendo al mercato tedesco ed europeo le sue migliori soluzioni.

Debutta poi ad Orgatec, presentandosi per la prima volta in forma aggregata, la rete “Design Hub” del Cluster Arredo Fvg. Composta dalle tre aziende Bifase, Itf Design e Livoni, tutte specializzate nelle sedute di completi d’arredo e con target il contract, la rete condivide un elegante stand in cui sta presentando le novità e le eccellenze produttive dei tre brand.

Da sempre il Cluster favorisce forme aggregative tra imprese a supporto del comparto per rendere il settore Casa e Arredo maggiormente competitivo sulle scene internazionali. “Si continua a fare sistema", commenta il direttore del Cluster, Carlo Piemonte. "Il settore vanta un livello di prodotti davvero altro, e presidiando fiere internazionali come quella tedesca riusciamo ad esprimere davvero il valore del made in Fvg, come già avvenuto a Londra lo scorso mese”.