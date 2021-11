Li-Fi, la connessione passa attraverso la luce

Appuntamento il 2 dicembre al Fab Lab Fvg di Friuli Innovazione a Maniago per comprendere le potenzialità del Li-Fi (Light Fidelity), una tecnologia ancora poco conosciuta che rappresenta una soluzione alternativa al Wi-fi per trasmettere i dati e informazioni in modo green, più efficiente e sicura per salute e ambiente, usando le onde luminose delle lampadine Led.

La tecnologia Li-Fi è una tecnologia wireless innovativa che utilizza le onde luminose emesse da una lampadina Led per trasmettere dati e informazioni attraverso la modulazione dell’intensità dei singoli Led che vengono accesi e spenti a velocità elevata e impercettibile dall’occhio umano.

Durante l’appuntamento saranno illustrate le caratteristiche della tecnologia, la velocità di connessione, le implicazioni per la sicurezza e la salute e le caratteristiche dell’infrastruttura. Keynote speaker sarà Franz Peter Wenzl dello Joanneum Research. Sarà presentata la nuova prospettiva che il Li-Fi dà alla connettività rispetto al Wi-Fi e i campi di applicazione nei diversi settori (istituti sanitari, le scuole, i musei ed i trasporti) anche attraverso la presentazione di progetti realizzati. Conclusioni dell’Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca università e famiglia Alessia Rosolen. Al Fab Lab Fvg di Maniago gli ospiti avranno anche l’opportunità di testare il funzionamento della tecnologia grazie al dimostratore recentemente allestito.

L’evento – patrocinato dal Comune di Maniago - è organizzato nell’ambito del Progetto Sistema dell’Innovazione Fvg 2021-2022 in collaborazione con IP4FVG.

L’iscrizione gratuita è disponibile a questo link