Lidio Poian tra le Imprese Vincenti 2020

Arriva a Padova il digital tour di “Imprese Vincenti 2020”, il programma di Intesa Sanpaolo per la valorizzazione delle piccole e medie imprese italiane, spesso poco note ma fondamentali per la vitalità del sistema produttivo, capaci di esprimere esempi di eccellenza imprenditoriale e del made in Italy, motore di filiere e distretti produttivi. Partner di progetto Bain&Company, Elite e Gambero Rosso e, da quest’anno, Cerved e Microsoft Italia.

Lanciato a gennaio e giunto alla seconda edizione, Imprese Vincenti ha raccolto quest’anno sul proprio sito l’autocandidatura di circa 4000 imprese, di cui ne sono state selezionate 144, attive in vari settori produttivi e - novità di quest’anno - anche nel terzo settore.

Le imprese sono state individuate sulla base dei fattori di successo che le rendono ‘campioni’ del proprio territorio, con particolare attenzione all’impatto sociale ed alla capacità di generare valore in termini di sostenibilità, innovazione, investimenti sul proprio capitale umano, capacità di programmare il passaggio generazionale, internazionalizzazione, legame con il territorio e con le proprie filiere produttive. Ne emerge un gruppo di imprese capaci di esprimere ante-covid una crescita media del fatturato del 18%, una crescita dei dipendenti del 20% e un ROE medio del 34%.

Tra le 12 selezionate per il Triveneto, oltre alla triestina MCube c’è anche Lidio Poian, impresa attiva nella meccanica di alta precisione per il settore medicale, aereonautico e racing. Oggi l’Impresa occupa una trentina di collaboratori e stringe rapporti di lavoro con numerose ditte che operano nei settori aeronautico, motoristico, meccanico navale, delle materie plastiche, medicale, energetico e della ricerca

Renzo Simonato, Direttore Regionale Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige di Intesa Sanpaolo “Con Imprese Vincenti 2020 si rafforza il rapporto banca-impresa, risultato fondamentale per affrontare questa ulteriore crisi. Le aziende trovano nella banca un partner capace di sostenere liquidità ed investimenti ma anche di assisterle nella non facile analisi del contesto e delle opportunità di crescita. In questo quadro – continua Simonato - il nostro Gruppo ha un ruolo di motore per lo sviluppo del Paese e delle imprese, anche facendo leva sulle iniziative del Governo. Nei primi 6 mesi dell’anno abbiamo erogato al Triveneto finanziamenti a medio e lungo termini pari a 4,8 miliardi di euro in crescita del 56% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno”.

Il contesto produttivo del Triveneto. Nel primo semestre 2020, le esportazioni del Triveneto hanno registrato come era nelle attese dopo il lockdown di aprile e maggio una contrazione a doppia cifra anche se di poco inferiore a quella nazionale (-14,4% Triveneto contro il -15,3% Italia). Nel secondo trimestre il calo delle esportazioni è stato più forte ed è stato pari al -25,4% in Veneto, al -24,1% in Trentino AA e al -26,7% in Friuli VG. Tuttavia alcuni settori si sono messi in evidenza, mostrando una buona tenuta o addirittura una crescita delle esportazioni: in Veneto l’agroalimentare (stabile) e la farmaceutica (forte aumento per espansione produttiva di una multinazionale farmaceutica nel rodigino); in Trentino AA l’agroalimentare (aumento rilevante della filiera agricola e della frutta); in Friuli VG l’elettronica (balzo a doppia cifra con un progresso pari al 29%), la cantieristica navale (le cui commesse non si sono interrotte), l’aerospazio (che ha più che raddoppiato i valori del 2019), la chimica e la gomma e plastica.

La crisi in corso può rivelarsi anche un acceleratore dei processi di trasformazione avviati prima della pandemia e offrire opportunità che, se opportunamente colte, possono contribuire al rilancio dell’economia italiana e del Triveneto e che riguardano la digitalizzazione, la transizione in chiave green, la possibile riorganizzazione delle catene internazionali di fornitura e l’attenzione al benessere, alla salute e all’ambiente domestico.

Il Triveneto sarà chiamato a confrontarsi con questi trend e la presenza di specializzazioni produttive nei settori più resilienti come la farmaceutica, il biomedicale o l’agro-alimentare o integrati e al servizio di queste filiere, può rappresentare un elemento trainante per la ripresa. Il territorio sta acquisendo una crescente specializzazione nelle life science: in Triveneto sono più di 2.500 le aziende del settore, con circa 15.150 occupati e 15 i centri di ricerca biomedica e 4 Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico.

Le prospettive di crescita dipendono in larga misura dalla capacità di attrarre persone di talento e capitali per finanziare gli investimenti e in tema di solidità patrimoniale, le imprese del Triveneto stanno affrontando la crisi attuale con una struttura finanziaria nel complesso più equilibrata e meno vulnerabile rispetto alla vigilia della doppia recessione del 2008-2013. La vocazione industriale di questo territorio si evidenzia nei distretti industriali che nel Triveneto (quelli mappati da Intesa Sanpaolo) con una specializzazione piuttosto diversificata ed esportazioni pari a 34 miliardi di euro (il 27% del totale italiano al 2019) e nella buona presenza anche nei settori a medio-alta e alta tecnologia, come la farmaceutica e l’ICT.

Buona anche l’intensità brevettuale triveneta, che vede al primo posto in Italia il Friuli VG: nella regione sono infatti pari a 168,2 i brevetti registrati all’EPO per milione di abitanti, più del doppio della media italiana (74,6); si posizionano abbondantemente sopra la media italiana anche Veneto (115,3) e Trentino AA (100,6).