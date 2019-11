LimaCorporate a Openfactory

Dopo l’esperienza dello scorso anno, LimaCorporate è lieta di annunciare la propria partecipazione all’edizione 2019 di Open Factory/Fabbriche aperte: il più importante evento di cultura industriale e manifatturiera organizzata da Italy Post. Un’iniziativa che punta ad aprire le porte di un centinaio di imprese al grande pubblico, per raccontare la storia e svelare i segreti delle realtà manifatturiere italiane.

Ma prima dare il via all’edizione 2019, oggi sarà conferito alla società il Premio Open Factory 2019, assegnato alle aziende che si distinguono per la capacità di essere innovative nei campi della sostenibilità, del design, dell'innovazione tecnologica e di altri fattori decisivi per lo sviluppo dell'economia e della società. Nel corso della cerimonia di presentazione di Open Factory 2019 - che si terrà alle 18, a Fontana Milano 1915 - Lima ritirerà il premio Innovazione 4.0.

L’appuntamento per il pubblico, invece, rimane fissato per domenica 24 novembre dalle 15 alle 19. In questa occasione LimaCorporate aprirà le porte ai visitatori esterni illustrando agli ospiti la propria capacità di innovazione di prodotti e processi, spiegando quanto è importante riuscire ad integrare l’ideazione del prodotto (Product Design) e il processo produttivo vero e proprio (Process Development).

Particolare focus sarà dato alla divisione ProMade, che sviluppa e produce soluzioni protesiche su misura per risolvere casi di patologie complesse in collaborazione con i chirurghi, alle tecnologie all’avanguardia utilizzate per la produzione, all’approccio all’automazione industriale e più in generale alle tematiche della Fabbrica 4.0. Si parlerà del Trabecular Titanium, un materiale in titanio prodotto con le stampanti 3D che imita la morfologia dell'osso trabecolare, che LimaCorporate utilizza da più di 10 anni per la produzione delle protesi. Ci sarà anche l’opportunità di vedere i nuovi spazi dedicati al Centro di Ricerca e Innovazione, con 3 nuove unità operative e zone dedicate alla stampa 3D e al Laboratorio Metrologico. Per concludere una visita al nuovo Laboratorio di test avanzati, con software evoluti che permettono un’analisi estremamente approfondita del comportamento delle protesi prima che esse arrivino sul mercato.

Openfactory: un’occasione importante per svelare al pubblico storia, segreti e curiosità della società. Per saperne di piu, è possibile visitare il sito di Open Factory alla sezione dedicata: www.open-factory.it