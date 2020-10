LimaCorporate, scrivanie a portata di App

LimaCorporate annuncia nuove soluzioni per la gestione delle presenze in azienda e l’organizzazione delle proprie attività, nel rispetto del distanziamento sociale. Presso gli uffici di LimaCorporate è tempo di cambiamento: addio alla presenza obbligatoria in azienda e benvenuto a un nuovo sistema di organizzazione del lavoro. Una vera e propria rivoluzione culturale, che prevede da un lato, l’estensione dello Smart Working a tempo indeterminato a tutti i dipendenti con la qualifica di impiegato, e dall’altro soluzioni innovative per gestire gli spazi aziendali, nel rispetto del distanziamento sociale, che consentiranno di prenotare la scrivania con una app.

L’azienda, che da sempre pone al primo posto la salute e il benessere dei propri dipendenti, ha ritenuto che la soluzione ibrida, lavoro da remoto e presenza fisica in sede, fosse la risposta più bilanciata. Alla base di questa scelta diverse considerazioni: l’elevata percentuale di neoassunti, (che necessitano di un maggiore supporto in presenza), la sempre più crescente interazione tra diverse funzioni e la necessità di socialità e di rapporti interpersonali tra lavoratori, aspetti che permangono irrinunciabili. La nuova policy, attiva a partire dal 16 ottobre 2020, prevede per i lavoratori la possibilità di continuare a gestire le proprie attività alternando lo Smart Working alla presenza in sede. Quest’ultima sarà guidata da una app per prenotare le postazioni di lavoro, consentendo così un monitoraggio costante del numero di presenti e garantendo sempre il rispetto delle regole di sicurezza.

La nuova app adotta funzionalità note a tutti nel mondo dell’interazione digitale: consente di prenotare la scrivania, utilizzare la funzione “metti nel carrello”, vedere una propria dashboard, annullare e modificare richieste, verificare quali altri colleghi sono in sede negli stessi giorni. Benvenuto dunque a questo nuovo sistema, che però non fa tutto da solo: uffici diversi hanno esigenze diverse, per questo le regole per il numero di presenti in sede sono definite in base a criteri organizzativi interni.

“Questa iniziativa pone ancora una volta LimaCorporate tra le aziende più all’avanguardia non solo in ambito produttivo ma anche nella gestione del personale dipendente. La soluzione proposta permetterà infatti di mantenere le misure di sicurezza, consentendo lo svolgimento delle attività in presenza e l’interazione personale e favorendo una politica di Smart Working estesa, per un maggiore equilibrio tra vita professionale e personale” dichiara Luigi Ferrari CEO di LimaCorporate.

Una nuova era sta iniziando in LimaCorporate all’insegna della flessibilità e del cambiamento culturale, aspetti che porteranno anche da una maggiore responsabilizzazione dei collaboratori e nuovi modelli di leadership.