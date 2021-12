Linee guida su Cookie e tracciamento

Quanto sappiamo veramente di cybersecurity e privacy? Cosa cambierà per le aziende da gennaio 2022? Questi sono alcuni dei quesiti a cui risponderanno i Giovani Imprenditori della Cna Fvg, venerdì 3 dicembre presso la sede di Cna Tavagnacco in via 4 Novembre, nell’incontro “Linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento”.

Interverranno, dopo il saluti del presidente dei Giovani Cna Massimiliano Petri, Dino Lazzarini “Cookies, novità legislative per evitare indigestioni”) e Matteo Greatti (“Internet: superstizioni VS realtà”), componenti del direttivo regionale del gruppo Giovani. Gli altri membri sono Saul Clemente, Andrea Martin, Ciro D'Aniello, Francesco Faella, Giulia Iacuzzo e Andrea Dal Bo.

Si tratta del primo di una serie di eventi organizzati da Cna Giovani Imprenditori del Friuli Venezia Giulia, in cui si affronteranno tematiche di attualità e novità, anche normative, utili all’impresa; un luogo e un’opportunità di incontro tra associati che permetta la nascita di relazioni e sinergie. Accesso solo con Super Green Pass.