Liquigas acquisisce FriulanaGas

Liquigas, società leader in Italia nella distribuzione di GPL e GNL per uso domestico, commerciale e industriale, e Friulanagas, una delle principali società di riferimento nell’importazione, stoccaggio, miscelazione e distribuzione di GPL in serbatoi, bombole e per autotrazione, annunciano di aver sottoscritto un accordo che prevede l’acquisizione del 100% del capitale di Friulanagas da parte di Liquigas.

Grazie all’operazione Liquigas consolida la propria leadership in Italia, annoverando oltre 360.000 clienti in ambito domestico e industriale, e un fatturato aggregato post acquisizione di circa 500 milioni di euro.

L’acquisizione di Friulanagas rientra perfettamente nella strategia di crescita di Liquigas e di SHV Energy, gruppo operante a livello mondiale nella commercializzazione di GPL e GNL di cui Liquigas è interamente parte. Liquigas conferma il proprio percorso di espansione nel mercato italiano attraverso crescita organica e acquisizione di partner identificati per solidità dei fondamentali, modello di business consolidato e attenzione al territorio di riferimento.

Fondata nel 1969, Friulanagas vanta un posizionamento distintivo sul mercato: è l’unica azienda del settore in Friuli-Venezia Giulia ad avere il controllo di tutta la filiera, dall’approvvigionamento alla distribuzione, ed è operativa e presente anche in Veneto ed Emilia-Romagna. È una delle dieci aziende operanti in Italia dotate di un raccordo ferroviario interno a un proprio stabilimento. Friulanagas è una realtà industriale fortemente attenta alle necessità dei territori dove opera e caratterizzata da un elevato e peculiare livello di qualità del servizio e fidelizzazione della clientela.

Andrea Arzà, Amministratore Delegato di Liquigas commenta: “Siamo molto soddisfatti dell’accordo conseguito con Friulanagas, una realtà imprenditoriale di eccellenza che è diventata con gli anni un punto di riferimento nell’industria del GPL in Italia, grazie all’esperienza di manager capaci e risorse professionali di altissimo profilo: un patrimonio che ha permesso all’azienda di raggiungere traguardi importanti e che Liquigas ha volontà di valorizzare. Siamo certi che insieme creeremo valore per i nostri clienti e per le comunità in cui operiamo”.

Aldo Italo Baruzzo, Presidente di Friulanagas aggiunge: “Il Consiglio di Amministrazione di Friulanagas esprime viva soddisfazione per l’accordo raggiunto con Liquigas: siamo certi che il suo management saprà valorizzare al meglio i traguardi raggiunti negli anni dalla nostra Azienda in termini di eccellenza del servizio percepito dal cliente finale, sicurezza dell’approvvigionamento e radicamento dei nostri marchi sul territorio”.

Liquigas riveste un ruolo fondamentale nel soddisfare il fabbisogno energetico del Paese in chiave sostenibile. GPL e GNL sono infatti caratterizzati da un mix di proprietà di forte interesse: a fronte di un alto potere calorifico, entrambi questi combustibili presentano bassi livelli di emissioni di CO2, polveri sottili e altri agenti inquinanti.

Liquigas e Friulanagas esprimono un ringraziamento alla famiglia Baruzzo per aver guidato l’azienda friulana attraverso un percorso di crescita di oltre cinquant’anni. Il suo contributo manageriale e la fiducia accordata a Liquigas sono stati di grande rilevanza per il raggiungimento dell’accordo che pone le basi per un ulteriore sviluppo del business.