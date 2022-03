Lloyd’s Register in visita a Wartsila Italia

Wärtsilä Italia ha ospitato oggi per una visita nello stabilimento di Trieste una delegazione composta dai membri del Board of Directors e da diversi dirigenti del Lloyd’s Register, società leader mondiale per servizi professionali in ingegneria e tecnologia per l'industria marittima specializzata, tra i quali in particolare quelli inerenti la classificazione navale.

“Siamo particolarmente lieti - ha dichiarato il presidente di Wärtsilä Italia, Andrea Bochicchio - di questa occasione di incontro: la collaborazione tra Lloyd e Wärtsilä non solo ha radici profonde, ma evidenzia la condivisione di valori strategici per l’industria marittima internazionale. Fondiamo la nostra partnership sulla ricerca e sviluppo, la digitalizzazione e il profondo impegno per la sostenibilità, a vantaggio in particolare degli ambienti marini”.

Ricevuta dal Direttore di produzione di Wärtsilä Italia, Claudio Taboga, la delegazione del Lloyd's Register ha visitato lo stabilimento e approfondito in particolare i temi legati a industria 4.0 e alla creazione del Digital Twin della fabbrica.

L'amministratore delegato del gruppo LR, Nick Brown, ha dichiarato: "È sempre un grande onore lavorare al fianco di Wärtsilä sulle più grandi sfide dell'industria marittima. Insieme, abbiamo una storia lunga e produttiva nel trovare soluzioni per soddisfare le esigenze dei nostri clienti e della società. LR fornisce consulenza e competenza all'industria marittima italiana da 150 anni e la nostra visita al sito Wärtsilä Italia a Trieste è stato un modo appropriato per segnare questo significativo traguardo e per testimoniare come le nostre organizzazioni lavorino insieme sui carburanti e le tecnologie del futuro per accelerare la decarbonizzazione del settore marittimo".

La collaborazione tra Wärtsilä Italia e Lloyd’s Register è ad ampio raggio e copre molteplici settori di attività, con un contatto quotidiano tra i tecnici. Tutti i prodotti destinati all’industria marina, le materie prime utilizzate e i singoli componenti impiegati, siano essi realizzati direttamente da Wärtsilä che da fornitori esterni, ricevono una omologazione certificata da LR. Lloyd’s Register è coinvolta anche nella fase finale dell’iter produttivo, il Factory Acceptance Test, che certifica come i motori prodotti nello stabilimento di San Dorligo della Valle rispettino tutte le specifiche e soddisfino i criteri previsti per le prestazioni in esercizio.

Lloyd’s Register è un partner strategico per Wärtsilä Italia anche nelle fasi di sviluppo perché affianca la filiale italiana della multinazionale finlandese nello studio delle modifiche alle norme e ai regolamenti, già approvate o in fase di discussione, che possono interessare l’operatività dell’azienda e le specifiche dei prodotti.

Nella foto, da sinistra: Nick Brown, Amministratore Delegato Gruppo LR; Claudio Taboga, Direttore di produzione di Wärtsilä Italia; Thomas Thune Andersen, Chairman Gruppo LR e LR Foundation