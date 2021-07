Lo studio Geza di Udine realizzerà il polo delle supercar elettriche

Geza, lo Studio architettonico di Udine, è il vincitore del concorso di architettura per la realizzazione del nuovo centro produttivo e di innovazione a Reggio Emilia Silk-Faw, la Società nata dall’accordo tra Silk Ev e Faw. Si tratta del polo in cui verranno prodotte le supercar elettriche di ultima generazione.



Il concorso, avviato lo scorso maggio, aveva l’obiettivo di individuare le migliori idee progettuali affinché l’intervento architettonico venisse concepito attraverso i criteri di un’alta qualità ambientale e paesaggistica caratterizzante il contesto emiliano, al tempo stesso interpretando il design creato da Walter De Silva per Silk-Faw, tra visione futuristica e sensibilità di eleganza classica e l’essenza del lusso, delle vetture della serie ‘S’ che saranno prodotte nel futuro centro di produzione e innovazione.





Gli studi di architettura invitati a partecipare, con esperienza e prospettiva globale, erano chiamati a cogliere gli aspetti di italianità per esprimere al meglio lo spirito della Motor Valley, selezionati sulla base delle competenze tecniche e di un track record di successo: oltre al vincitore, Elastico Farm, Iosa Ghini Associati, Labics, Peluffo & Partners, Piuarc., Cino Zucchi Architects.La Commissione del Concorso, composta da Carlo Quintelli, Claudia Conforti, Amedeo Felisa, Walter De Silva, Francesco De Santis, Jonathan Krane, Katia Bassi, ha valutato il progetto dello Studio GEZA come quello maggiormente corrispondente alle attese in termini di chiarezza dell’impianto tipologico-distributivo, di elaborazione iconica tenendo conto del rapporto tra dimensione globale e carattere locale del tema posto, di espressione originale di una condizione futura del tipo della fabbrica produttiva adeguato alle prospettive industriali del gruppo Silk-Faw nel contesto della Motor Valley emiliana. L’intervento si estenderà su un’area di circa 360.000 mq, con circa 110.000 mq di costruito.Il progetto di Geza parte dalla specificità della Motor Valley e del territorio di Reggio Emilia, un luogo capace di accogliere l’eccellenza di Silk-Faw, distribuita lungo l’asse portante della tradizione tecnologica, della cultura innovativa, cuore delle accelerazioni che il Sistema Italia è in grado di promuovere. È come se Silk-FAW fosse una città, attenta ai valori locali, ma potente e coraggiosa come le idee e i prodotti che nasceranno, disegnata su due grandi assi tridimensionali, due essenze si accolgono e si completano.“Semplicità e ordine - ha commentato Piero Zucchi, uno dei due soci fondatori dello studio Geza - Sono questi i criteri che abbiamo utilizzato per interpretare le richieste del committente orientato verso l’innovazione tecnologica, il rispetto della storia del territorio reggiano la sostenibilità. Il nostro progetto è un connubio di questi fattori. Abbiamo ideato uno stabilimento sviluppato su due assi: il primo, di colore blu, rappresenta lo spazio dedicato all’innovazione, con un’area più privata dell’azienda, mentre il secondo, che abbiamo chiamato ‘asse dell’esperienza’, sarà dedicato alle relazioni esterne, con clienti e partner”.“Oggi assistiamo a un ulteriore passo avanti di una partnership strategica tra l’eccellenza automotive italiana e quella cinese – ha commentato Jonathan Krane, Presidente di Silk-FawW – Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile l’avvio di questo progetto. Siamo entusiasti di realizzare un centro produttivo e di innovazione all'avanguardia, che si integri in maniera armonica sul territorio e ne esalti le principali caratteristiche. Reggio Emilia rappresenta uno degli ecosistemi più competitivi della regione Emilia-Romagna, sia per la sua posizione centrale all'interno della Motor Valley che per le competenze locali in meccatronica e robotica”.Chi è Geza ArchitetturaNel 1999 Stefano Gri e Piero Zucchi fondano a Udine lo studio di architettura GEZA Gri e Zucchi Architetti Associati, trasformatosi nel 2018 in GEZA Architettura con sede a Udine e Milano.Tra i lavori più importanti, oltre a realizzazioni residenziali e di housing: la nuova sede direzionale e produttiva di Furla (2021, Tavarnelle Val di Pesa), Bosch/Freud Headquarters (2018, Udine), Faber Headquarters (2013, Cividale del Friuli), Pratic Headquarters and Production Complex (2011 e 2018 ampliamento, Fagagna), allestimento New Craft (2016, Fabbrica del Vapore, Triennale di Milano) e Casa della Musica (2010, Cervignano del Friuli).Nel 2021 lo studio GEZA è risultato vincitore dell’Architizer A+Firm Award – special mention; nel 2020 DLN Penthouse ha ricevuto l’Architecture Masterprize – Honorable Mention; nel 2019 Z House è risultata vincitrice dell’Architecture Masterprize – Architectural Design Award; nel 2017 GEZA è risultato vincitore all’American Architecture Prize (Categoria Architectural Design/Industrial Buildings) e dell’Architizer A+Awards Prize (Categoria Glazing Systems & Product). Nel 2015 GEZA ha ottenuto il Premio Speciale della Giuria Architetto Italiano indetto dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. Nel 2012 il progetto Pratic ha vinto il premio Speciale alla Committenza Privata – Medaglia d’Oro all’Architettura Italiana (Triennale di Milano).