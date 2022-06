Lo studio Waltritsch si aggiudica il premio Ohs Award

Lo studio triestino Waltritsch A+U | Architetti urbanisti si aggiudica il premio Ohs Award in Slovenia.

Open House Worldwide è una rete che raggruppa oltre 50 città e regioni in tutto il mondo, con il proposito di diffondere la conoscenza diretta dell’architettura di qualità a un pubblico vasto, attraverso visite guidate in compagnia dei progettisti degli edifici. Nel 2019, quasi un milione di persone ha partecipato a eventi Open House con quasi due milioni di visite agli edifici abilitate da 18.000 volontari. Nel complesso, Open House Worldwide è la più grande celebrazione del paesaggio urbano del mondo.

Tra le aree incluse c’è anche la Slovenia, sotto il nome di Ohs - Open Houses of Slovenia / Odprte Hiše Slovenije, che, anche quest’anno, ha organizzato nel fine settimana dal 27 al 29 maggio visite in compagnia di progettisti e proprietari a progetti di qualità selezionati da una giuria di esperti composta da architetti, designer e docenti.

Oltre al festival architettonico, anche quest’anno l'Open House of Slovenia ha organizzato l’Ohs Award, il primo premio sloveno dove non è la giuria di professionisti ma è il pubblico che premia le realizzazioni architettoniche che ritiene migliori, riflettendo così direttamente la sua opinione sulla produzione architettonica e instaurando un dialogo privilegiato con essa.

Tra i quasi 60 progetti nominati dalla giuria di esperti, nella categoria degli edifici pubblici il progetto che ha ottenuto il maggior numero di voti è stata la Biblioteca slovena Damir Feigl - NŠK, progettata dallo studio Waltritsch A+U | Architetti urbanisti di Trieste guidato dall’architetto Dimitri Waltritsch. La biblioteca è collocata nello storico palazzo Trgovski Dom, realizzato nel 1905 da Max Fabiani a Gorizia. Nelle 13 edizioni del Festival Ohs è la prima volta che la giuria di esperti seleziona un progetto al di fuori dai confini della Slovenia.

Il Trgovski Dom si colloca in una posizione urbana sicuramente privilegiata del contesto cittadino, lungo corso Verdi e verso i Giardini pubblici. La biblioteca è concepita come un percorso dinamico, una flanerie su più livelli, che propone spazi di diverse dimensioni e soluzioni architettoniche per le diverse esigenze degli utenti, dai giovani studenti, ai bambini agli studiosi fino ai semplici curiosi che trovano nella Biblioteca un luogo ideale ed accogliente dove incontrarsi.

Il progetto di Waltritsch ha fatto tesoro delle finestre di eccezionali dimensioni che Fabiani ha predisposto verso corso Verdi e i Giardini, usandole come strumento che favorisce la comunicazione tra le molteplici attività che si svolgono all’interno della Biblioteca e lo scorrere della vita quotidiana lungo la principale arteria cittadina. Il progetto contiene, inoltre, una citazione della cupola circolare che marca l’angolo dell’edificio nello scacchiere urbano di Gorizia, includendo nel soppalco inserito al piano terra un elemento circolare posizionato una ventina di metri più in basso rispetto alla cupola.

Il progetto di Waltritsch A+U | Architetti urbanisti, terminato a metà del 2021, è stato inoltre già nominato come 'Best of 2021' dal Design Journal Magazine di Los Angeles ed è stato nominato da una giuria di esperti nella selezione ristretta del Premio Architetto Italiano 2021 organizzato dal Consiglio nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.

La biblioteca è stata anche inclusa in numerose pubblicazioni di settore, tra le quali il recente libro quadrilingue ‘Libraries Architecture’ distribuito in oltre 40 Paesi, che documenta ampiamente l’esperienza dello studio nella progettazione di biblioteche con ben tre progetti presentati.